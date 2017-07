Le coach Aïder entame sa mission

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Comme prévu, c'est avant-hier (16h30), au stade Larbi Touati, que les joueurs de l’USOA ont repris les entraînements, sous la houlette du nouvel entraîneur, Ahmed Aïder, en présence de son adjoint, Mourad Bounif et de Saïd Mameri, entraîneur des gardiens de but. L’effectif étant incomplet, le moins que l'on puisse dire c’est que cette reprise a eu lieu en douceur. Tant attendue par les fans des Vert et Rouge, cette reprise était beaucoup plus une prise de contact, durant laquelle l'entraîneur Aïder et son staff ont visé à remettre le groupe dans le bain. Ce qui a caractérisé la première séance c’est l’absence de beaucoup de joueurs de l’exercice écoulé, lesquels ont préféré changer d’air, à l’exception de neuf d’entre eux, à savoir Kheraz, Bakli, Yaya, Fadli, Hanibal Souama, Jugurtha Souama et Hammouche Larbi et Riad, qui se sont présentés en tenue de ville. Pour ce qui est des joueurs recrutés, aucun nom n’a été divulgué pour le moment. Cependant, l’on apprendra que les nouveaux éléments se présenteraient aux entraînements au plus tard lundi. À noter que lors de cette reprise, plusieurs joueurs de divers horizons se sont présentés au stade Larbi Touati, pour passer des tests, dans le souhait de faire partie de l’effectif des joueurs qui défendront les couleurs de l’USOA la saison prochaine. A signaler, par ailleurs, qu’il ne reste donc que 25 jours aux entraîneurs pour la préparation de l’équipe. Enfin, les supporteurs, impatients de voir à l’œuvre l’effectif de la prochaine saison, espèrent que les joueurs seront tous à pied d’œuvre d’ici la fin de la semaine.

Samy.H