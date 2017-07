Ahcène Kadi vainqueur

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le boxeur du Club Olympique Boukhalfa, Ahcène Kadi, affilié à la ligue de boxe de Tizi-Ouzou, s’est distingué en coupe d’Algérie de cette discipline dans la catégorie seniors. Une manifestation qui a eu lieu, du 10 au 14 juillet derniers, à Chlef, où le pugiliste n’a pas raté le rendez-vous pour s’illustrer et sortir vainqueur lors de la finale de dame coupe. La chance lui a souri en remportant la coupe d’Algérie au grand bonheur des responsables du CO Boukhalfa et de toute la famille de la boxe de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une distinction qui mérite bien des encouragements de la part des autorités de la wilaya, en particulier l’APC et l’APW, pour pousser ce pugiliste prometteur à aller encore de l’avant et à faire sensation lors des manifestations sportives auxquelles il prendra part dans les mois à venir sur le double plan national et international. Le boxeur Ahcène Kadi mérite bel et bien des encouragements pour progresser davantage et aller encore de l’avant, pour ratisser et rafler d’autres titres. Le meilleur est à venir pour ce jeune pugiliste qui vise désormais une place en équipe nationale et hisser encore son niveau, pour s’offrir des consécrations plus importantes aux jeux africains, jeux arabes, jeux mondiaux et pourquoi pas aux jeux olympiques prochains. «Je suis quelqu’un d’ambitieux et je veux réaliser d’autres objectifs à l’avenir et j’espère que j’aurai l’attention des responsables pour m’aider à effectuer des stages et faire une bonne préparation pour se mesurer à des boxeurs de haut niveau», a déclaré le vainqueur de la coupe d’Algérie, avant d’ajouter : «Je veux aussi m’imposer en sélection nationale de boxe et gagner ma place parmi d’autres pugilistes de la catégorie seniors. Je tâcherai de faire mon possible pour se hisser au rang des grands boxeurs africains et internationaux dans le proche avenir». On ne peut que souhaiter bonne chance et grande réussite à notre champion Ahcène Kadi, pour les prochaines échéances qui l’attendent.

Massi Boufatis