Les filles de l’EJ Kabylie s’offrent le trophée

Les juniors filles de l’Elite de Judo de Kabylie (EJK) ont remporté, avant hier, au palais des sports d’Oran, la coupe d’Algérie devant leurs homologues du JC Tizi N’Tleta, à l’issue d’une finale 100% kabyle.

Les filles de l’EJK, qui ont été battues en finale du championnat par leur adversaire du jour, ont donc pris leur revanche, hier, en privant les demoiselles de fer de Tizi N’Tleta d’un doublé. Mais ce qu’il faudrait retenir, c’est la domination des judokates kabyles dans cette catégorie d’âge, avec deux équipes de la région qui se sont partagées les deux titres majeurs mis en jeu cette saison. Dans cette catégorie (minimes filles), la formation d’Akbil a décroché la médaille d’argent, laissant filer de justesse l’occasion de monter sur la première marche du podium qui est revenue à l’équipe du JC Bordj El Kiffan qui s’est offert la médaille en vermeil dans une finale fortement disputée. La troisième place est revenue aux jeunes panthères du Judo Club Ouadhias. Dans la catégorie cadette, la formation kabyle de l’EJ Akbil a décroché une place sur le podium. Une médaille en bronze, venue s’ajouter à celle en argent arrachée la veille par les minimes. Une performance qui témoigne du travail effectué au sein de ce club d’Akbil qui aura sans doute son mot à dire dans un proche avenir. C’est la belle consécration pour les filles de l’EJ Kabylie qui ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et veulent rester sur leur lancée, en tentant d’enchaîner avec d’autres consécrations sur le double plan national et international, lors des futures échéances qui se profilent à l’horizon. C’est la grande mobilisation chez les dirigeants de l’Elite Judo Kabylie et ils essaient de réunir les moyens qu’il faut et toutes les conditions pour permettre à ces championnes de travailler dans un cadre meilleur et dans une totale sérénité. Le meilleur est à venir, il suffit juste d’encourager ces athlètes.

