Place au travail

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

La délégation du MOB est depuis hier matin à Hammam Bourguiba en Tunisie. Les Béjaouis ont débuté le travail, hier soir, avec une première séance d’entraînement.

Le travail se poursuivra tout au long de la semaine, avec deux séances quotidiennes, séparées de travail de musculation. Le stage se poursuivra jusqu’à dimanche prochain où l’équipe jouera son premier match contre un adversaire local à designer. Un stage qui sera consacré au volet physique, mais il y aura certainement la programmation d’un ou deux matchs amicaux face à des équipes qui sont déjà en place, à l’image du CSC et d’autres qui vont arriver dans les prochains jours. Signalons que les joueurs participant à ce stage en Tunisie sont : Bencherif, Meddour, Sidi Salah, Mouhli, Maamar Youcef, Naas Araba, Haroun, Bouldieb, Bourdjah, Cheklam, Benali, Baouali, Benamara, Bentteyeb, Rahal, Kadri, Salhi, Belkacemi, Noubli, Nezouani, Soltane, Touati, Aggar, Bouchema et Boucherit. En tout, 24 joueurs prennent part à ce stage de préparation qui se déroulera à Hammam Bourguiba en Tunisie.

Les caisses du club renflouées

Les caisses du MOB ont été officiellement renflouées par la subvention de l’APC de Béjaïa qui s’élève à 5 milliards de centimes. Une somme qui est arrivée au bon moment, sachant que le club vit ces jours-ci des moments difficiles sur le plan financier. Une bonne nouvelle pour les dirigeants, à leur tête Rezki Mustapha, qui pourra régler les joueurs en conflit avec la direction et les fournisseurs du club. Une vraie bouffée d’oxygène pour le MO Béjaïa qui pourra ainsi entrevoir le début de saison 2017-2018 sous de bons auspices et avec beaucoup d’assurance.

Yacine Meddour (WAB) signe pour 2 ans

La direction du MOB s’est assurée les services de l’ex-gardien du WA Boufarik, Yacine Meddour, qui a paraphé, avant-hier, son contrat le liant avec les Crabes pour 2 ans. Meddour est venu remplacer Rahmani qui a signé pour le CSC. Le staff technique mise sur ce gardien pour contribuer au retour du MOB en Ligue 1 Mobilis. Meddour promet, de son côté, d’apporter un plus et de l’assurance à l’arrière garde de l’équipe et à bien garder la cage en leur faisant oublier Chemseddine Rahmani qui a rejoint le CSC.

Z. H.