Le staff technique diminue la charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Après une semaine de travail intense, le staff technique a diminué la charge lors du dernier entraînement, en organisant un match d’application entre joueurs. Pour permettre aux joueurs de souffler un peu et de récupérer, le staff technique leur a accordé une après-midi de repos, hier. Ils reprendront le travail aujourd’hui, avec un autre cycle consacré plus au volet technico-tactique. La séance d’aujourd’hui verra l’arrivée de la nouvelle recrue, Abdeslam Moussi, qui a paraphé un contrat de 2 ans avec les Vert et Rouge. Mounir Zeghdoud, très content de la venue officielle de Moussi, cherche un club de la région pour organiser un match amical au cours de cette semaine. Et d’après certaines sources, la JSM Skikda, qui se trouve à El Bez, a répondu favorablement à la demande des Béjaouis et il ne reste que la programmation officielle.

Z. H.