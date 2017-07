Entame réussie pour Ennasria

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le NA Hussein-Dey, qui pend part à la Coupe arabe des clubs champions, laquelle se déroule au Caire (Égypte), a réussi son entrée en lice dans cette compétition en s’imposant (2 - 0), avant-hier, devant son homologue des Émirats arabes unis, en l’occurrence Al-Wihda, dans un match comptant pour la première journée du Groupe A. Les deux réalisations nahdsites ont été l’œuvre de Toufik Addadi (10e) et d’Ahmed Gasmi (45+1). Un succès qui permet aux Sang et Or d’entrevoir la suite de cette compétition avec confiance, notamment les rencontres contre le club jordanien El-Fayçali, demain, et l’Ahly du Caire, club organisateur, vendredi prochain. En tout cas, les hommes de Nabil Neghiz semblent bien partis pour passer le cap de ce premier tour. Pour rappel, cette compétition, qui se poursuivra en Egypte jusqu’au 5 août, connaît également la participation du Zamalek (Égypte), d’Al Ahd (Liban), du FUS Rabat (Maroc) et d’Al Nasr (Arabie Saoudite). Des équipes figurant dans le groupe B, alors que l’ES Tunis (Tunisie), Al Hilal (Arabie Saoudite), Naft Al Wassat (Irak) et El Merreikh (Soudan) forment le groupe C. A noter que les demi-finales et la finale auront respectivement lieu les 2 et 5 août prochain.

S. K.