La France triomphe

Sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, le club amateur de sport acrobatique New Génération a organisé, le week-end dernier, en partenariat avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs d’Alger et l’APC d’Alger-Centre, la 3e édition de la Mezghana Battle International, sur la placette de la Grande-Poste d’Alger. Cette édition a vu la participation de 48 jeunes issus d’une dizaine de wilayas, à savoir Batna, Béjaïa, Blida, Tizi-Ouzou, Jijel, Sidi Bel Abbès, Annaba, Ouargla, Boumerdès, Tissemsilt, Tipaza et Alger, ainsi que de douze (12) étrangers venus de France, Maroc, Japon, Moldavie et Ukraine, qui ont répondu à l'appel des organisateurs. Après le traditionnel défilé des délégations et l'écoute de l'hymne national, le nombreux public présent, composé notamment de jeunes et de familles, a eu droit à plusieurs numéros, dont le locking, tagueur, capoeira, acrobaties et le break-dance. À l’issue de cette dure confrontation sportive, la première place a été remportée, en individuel, par le Français Nassou (Saint-Étienne), dans l’épreuve de break-dance. En duo «All Stylie», c’est la paire Mehdi - Nounou de Béjaïa (Algérie) qui a décroché la 1ère place. Les lauréats ont reçu des prix, des diplômes et des récompenses financières (100 000 DA en individuel et 40 000 DA pour le duo), remis par le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, en présence de Tarek Krache (le DJS d’Alger), Djaafar Laourti (représentant APC d’Alger-Centre) et Talbi Wahiba (présidente du club New Génération, organisatrice de cette édition 2017).

