«On renforcera l'équipe avec cinq joueurs»

Le premier responsable du FC Tadmaït, club de division honneur de Tizi-Ouzou, en l'occurrence Hamid Mezioudène, se projette déjà sur la prochaine saison, en évoquant les départs et les arrivées de joueurs et un changement au niveau de la barre technique.

La Dépêche de Kabylie: Vous vous projetez déjà sur la prochaine saison ?

Hamid Mezioudène: C'est clair qu'on songe déjà à la prochaine saison. C'est la période des engagements, donc on est appelés à penser à la préparation, au recrutement et aux probables changements qui vont être opérés comme ça se passe dans tous les clubs.

Donc vous comptez apporter des changements à tous les niveaux ?

Évidemment, on va opérer des changements avec des renforts au niveau de la direction, tout en engageant un entraîneur, et en dégraissant l'effectif. On fera appel à quelques joueurs de valeur qui vont apporter un plus à l'équipe.

Qu'en est-il de l'opération recrutement ?

L'effectif de la saison passée sera remanié à 40%, avec la libération de certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. 60% de l'effectif sera gardé et reconduit. On ciblera cinq à six joueurs qui viendront renforcer l'équipe pour la prochaine saison. On veut des joueurs de qualité.

Quels sont les compartiments qui seront touchés ?

On va toucher les trois compartiments, mais beaucoup plus le milieu de terrain. C'est le constat fait à la fin de cette saison. On est d'ailleurs à la recherche de joueurs capables de stabiliser ce compartiment et d'être ce vrai trait d'union entre la défense et l'attaque.

Et pour la défense et l'attaque ?

On a une bonne défense et une bonne attaque, mais cela ne va pas nous empêcher de recruter des défenseurs et des attaquants cet été.

Quel est l'objectif tracé ?

On jouera l'accession et Inch’Allah, cette saison sera celle du FC Tadmaït.

Entretien réalisé par Massi Boufatis