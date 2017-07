L’USCI Abizar s’offre la 1ère place

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La salle Omnisports d’Azeffoun a abrité, vendredi et samedi derniers, la 7e édition du Tournoi national Cherif Ihidoussen du kung-fu wushu.

Organisée par l’Union sportive Cherif Ihidoussen d’Abizar, en collaboration avec l’APW, la DJS et l’ODEJ de Tizi-Ouzou, ainsi que la Fédération nationale des arts martiaux, le comité national du kung-fu et la Ligue des arts martiaux de Tizi-Ouzou, cette manifestation sportive a été dédiée à la mémoire de feu Chérif Ihidoussen, premier entraîneur à avoir introduit ce genre de sport de combat dans la région. Cette manifestation est devenue maintenant une tradition chez le club d’Aït Djenad. Il est à noter que, pour cette année, les organisateurs de ce Tournoi on déployé tous les moyens humains et matériels, pour assurer une bonne réussite à cet événement sportif. Ce dernier a vu la participation de pas moins de 14 wilayas et 244 athlètes, issus de 24 clubs, toutes catégories confondues (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors, filles et garçons), dont l’objectif principal est de travailler ensemble, pour arriver à développer de nouvelles techniques. Le but de ce tournoi consiste aussi à inculquer une culture d’union et de fraternité entre les jeunes athlètes de toutes les régions du pays, a expliqué M. Abizar Karim, président du club Abizar. Les athlètes locaux ont, donc, dominé la 7e édition, en remportant la première place avec 21 médailles d’or, 17 en argent et 6 en bronze. La deuxième place est revenue à l’Ittihad Khemisti de Tissemssilt avec 8 médailles d’or, 10 en argent et 32 en bronze. Enfin, la 3e place est revenue au club de Bentalha avec 7 médailles d’or et 1 en argent. S’agissant de l’organisation, M. Oussama Kolli, venu d’El Eulma, a confié, dans une déclaration accordée en cette circonstance : «Nous avons été bien accueillis par nos frères de Timizart, ainsi que par les responsable sportifs d’Azeffoun. L’organisation, cette année, s’est améliorée et nous sommes très fiers de voir que nos jeunes athlètes s’adaptent aux nouvelles règles internationales de combat. En tant qu’arbitre africain, je peux dire que ce genre de sport chez nous est en bonne santé».

A Iber.