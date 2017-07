Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Finalement, la JSK ne disputera pas de matchs amicaux à Tikjda. C’est ce que nous a déclaré le coach adjoint Fawzi Moussouni : “Ce stage est consacré à la préparation physique et au travail technico-tactique.”

“Il n’y aura pas de matchs amicaux, nous nous contenterons de matchs d’application entre les joueurs, pour éviter des blessures». Lors du second stage qui devrait avoir lieu à Ifrane au Maroc, le staff technique compte programmer cinq à six matchs amicaux, pour travailler la cohésion du groupe et permettre aux joueurs d’avoir plus d’automatismes.

Si Salem rejoint le groupe

Après Haroun qui est allé monnayer son talent la saison passée en DNA avec l’US Béni Douala et qui a retrouvé la JSK cette saison, un autre jeune du club a fait son come-back. Il s’agit de l’attaquant Si Salem Nazim, prêté l’hiver dernier à l’Olympique Médéa. Le joueur a officialisé son retour avant-hier. Il a même rejoint le groupe à Tikjda, même si l’équipe sera de retour à Tizi-Ouzou après-demain. Un renfort de choix pour l’attaque kabyle. Rahmouni, qui compte miser sur les jeunes du cru, compte sur le joueur pour apporter un plus à la ligne offensive.

Dahlal et Asselah vont mieux

Le jeune Dahlal et le gardien de but Malik Asselah, qui ont contracté des blessures lors de ce stage de préparation à Tikjda, vont mieux. Ils n’ont rien de grave. D’ailleurs, le jeune Dahlal a repris le travail avec le groupe et le keeper Malik Asselah devait replonger dans le bain de la préparation avec le groupe, hier.

Gaouaoui fait suer les gardiens

Lounes Gaouaoui, le coach des gardiens de but, fait suer les gardiens de but Asselah, Boultif et Saidoune. Les trois keepers, soumis à un travail spécifique bien chargé, répondent bien et appliquent à la lettre les consignes du coach. Ils ne cachent pas leur satisfaction d’effectuer un travail de haut niveau, sous la houlette de l’ex-international Lounes Gaouaoui.

A. M.