«On doit être à la hauteur des attentes du public»

Le premier responsable de la barre technique du MO Béjaïa, Mustapha Biskri, parle dans cet entretien du stage en Tunisie et de ses objectifs.

La Dépêche de Kabylie : Quels sont vos objectifs pour le stage en Tunisie ?

Mustapha Biskri : Après les tests individuels que nous leur avons fait subir, nous avons une idée précise sur les capacités physiques de chaque joueur et en Tunisie, c’est le travail de base. La première phase sera consacrée à la préparation physique qui pourrait atteindre 70% du volume de travail, en plus du volet technique. Lors de la seconde phase, nous aborderons le volet technico-tactique. On va aussi jouer quelques matchs amicaux pour voir l’aptitude de chaque élément qui aura 60’ à 70’ de jeu par match. À notre retour en Algérie, nous nous consacrerons à la préparation spécifique et lors de la dernière semaine d’avant le début du championnat, nous préparerons le premier match, ce que nous appelons la préparation précompétitive.

Combien de matchs amicaux allez-vous jouer ?

Nous avons programmé quatre matchs amicaux en Tunisie, avec des adversaires que chercherons sur place. Et à notre retour au pays, nous jouerons environ trois autres matchs pour que chaque joueur ait le volume de jeu nécessaire pour aborder un match officiel.

Un mot sur l’effectif dont vous disposez ?

La majorité des joueurs sont connus, que ce soit les anciens du MOB ou ceux qui ont été recrutés dans d’autres clubs. J’espère que leurs capacités et qualités techniques apporteront un plus à l’équipe. De notre côté, nous sommes là pour former un groupe fort car c’est le groupe qui peut réussir et faire la différence tout au long de la saison, contrairement aux individualités dont l’efficacité n’est que ponctuelle.

Les supporters attendent beaucoup de vous et du groupe cette saison. Un message à leur passer ?

Le public du MOB n’est plus à présenter et c’est à nous d’être à sa hauteur, car si on se hisse à son niveau, je peux vous dire que l’accession est acquise. Ce n’est point de la démagogie, mais une réalité. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises sa fidélité, sa loyauté et son soutien indéfectible, même dans des moments les plus difficiles. Donc, c’est vraiment à nous d’en être dignes, en lui procurant de la joie à la fin de saison.

Entretien réalisé par Z. H.