Lors du championnat national individuel de judo des minimes, organisé les 13 et 14 du mois en cours à Birtouta (Alger), Rayane Meziane, de la jeunesse montante de cap Aokas s’est adjugé la médaille de bronze, dans la catégorie des moins de 73 kg.

Il s’est classé à la troisième place, ratant de peu la médaille d’or, en concédant une défaite amère en demi-finale. En digne représentant de la wilaya de Béjaïa, Rayane a fait honneur à son club, la JMCA, et à toute la région. Âgé de 14 ans, il a, non seulement, décroché la médaille de bronze, mais aussi son brevet d’enseignement moyen. Ainsi donc, il est arrivé à concilier sport et études, avec à la clef un ticket au lycée et une médaille de bronze. Encadré par son père, Nacer Meziane, et Abdelkader Mourad, tous deux anciens champions d’Algérie de judo, Rayane a réussi des performances qui le prédestinent à une longue carrière de judoka, comme celle de son père qui fut le premier Aokassien à décrocher une médaille nationale en Judo. Aujourd’hui titulaire d’une ceinture noire 3e dan, maître Nacer Meziane, a été, dans son jeune âge, champion d’Algérie dans les catégories minime, cadette et junior. Ainsi donc, on pourra dire que Rayane est sur les traces de son père. En faisant la connaissance avec le judo au milieu des années 70, lorsque feu Maître Ahmed Kessout, décédé au début de l’année en cours, avait introduit cette discipline dans la région, Maître Lachemi Meziane a initié toute sa famille, frères, enfants et cousins, à ce sport de combat, lequel, au fil des temps, un devenu une sorte de legs ancestral dans cette famille.

