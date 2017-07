Les Sang et Or croient à la victoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Le NA Hussein Dey pourra s’offrir le billet qualificatif pour les demi-finales de la Coupe arabe des clubs dès aujourd’hui face aux Jordaniens d'Al Fayçali, dans un match comptant pour la 2e journée du groupe A. Très motivés suite à leur victoire lors du match face à Al-Wihda des Emirats arabes unis (2-0), les Sang et Or auront une occasion d’enchaîner un succès. Cependant, la mission des hommes de Nabil Neghiz ne s’annonce pas facile face a un adversaire qui a créé la surprise de la première journée, en battant Al-Ahly d'Égypte, favori en puissance pour le trophée, mais le pari reste possible. La partie promet, en tout cas, d’être fortement disputée entre deux équipes qui se partagent la première place de leur poule. Les deux antagonistes vont tenter chacun d’avoir le dessus sur l'autre à l'occasion de cette empoignade qui s'annonce chaude. Du côté du représentant algérien, les choses prêtent plutôt à l’optimisme. Les camarades de Gacemi affichent, en effet, une grande confiance et ne jurent que par la victoire. Une détermination qui pourrait faire la différence demain au stade Essalam du Caire. C’est d’ailleurs avec cet état d’esprit que les gars d’Ennasria vont aborder cette rencontre face aux Jordaniens. Une rencontre où le NAHD se présentera avec la ferme intention de conforter sa première place avant d'en découdre, vendredi prochain, avec Al-Ahly, champion d'Égypte en titre, pour le compte de la 3e et dernière journée du 1er tour du groupe A.

S. K.