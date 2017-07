Quelle équipe sans les cadres ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les joueurs de l’USO Amizour, qui ont terminé à la troisième place l’exercice écoulé, ont la cote, puisque beaucoup de titulaires ont été recrutés par des clubs de divers championnats.

Après le défenseur Samir Saci, qui a atterri à l’AS M’lila, suivi d’Abdeslam Brikh, lui aussi défenseur, qui a pris la direction de Biskra, l’attaquant Mohamed Amroune a rejoint le nouveau promu de la DNA, alors que Mohamed Ali Chehati a signé chez le nouveau promu de la Ligue 2 Mobilis, à savoir le RC Kouba. Avant-hier, c’est Omar Ousmaïl qui leur a emboité le pas, en s’engageant avec l’USM Annaba (DNA groupe EST). Le recrutement de cet élément sera d’un apport appréciable pour le club de Bône, dont les dirigeants s’efforcent à bâtir une équipe solide avec des jeunes capables de faire oublier aux supporters les déboires de l’exercice écoulé. Pour rappel, l’USM Annaba a raté une fois de plus, dans la dernière ligne droite, son objectif, à savoir l’accession en Ligue 2, au profit de l’ASAM. Content d’avoir rejoint les rangs de l’USM Annaba, Ousmaïl a fait savoir qu’il donnera le meilleur de lui-même pour honorer son contrat avec la formation bônoise : «Certes, ce groupe n'a rien à voir avec les autres, mais je suis confiant quant à mes capacités de réussir. Je saurai être à la hauteur et répondre présent pour les gens qui m'ont fait confiance», a-t-il dit. Ainsi, l’USOA perd encore un autre joueur de qualité. Selon les échos parvenus d’Amizour, la direction des Unionistes est actuellement en contact très avancé avec certains joueurs, pour combler le vide laissé par les joueurs ayant changé d’air. A noter que seuls 11 éléments de l’exercice écoulé ont été maintenus dans l’équipe. Quel visage auront les Unionistes la saison prochaine? On ne tardera pas à le savoir.

Samy H.