Les Algérois en pole position

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Organisée par le club amateur Étoile Djurdjura des sports mécaniques, en collaboration avec la ligue de la wilaya des sports mécaniques et la FASM, la troisième édition du Rallye Bouira - Haïzer -Tikjda a été marquée par la défection de plusieurs pilotes (autos-motos). Ainsi, sur le point de départ, qui a été donné au niveau de la direction de la protection civile de Bouira, il y avait une vingtaine de véhicules de courses et de motos, alors que le coup d’envoi officiel a été donné lors de la derrière étape, près de la localité de Slim (Haïzer) par le SG de la wilaya de Bouira. Ainsi, le rallye ‘’deux spéciales’’ est organisé pour la première fois sur le parcours de 30 km qui relie Bouira à Tikjda, en passant par Haïzer. Les pilotes, expliquera Mustapha Ouahad, un des organisateurs du rallye, «disposent chacun d’un carnet de bord appelé ‘’Road book’’, mis a la disposition du copilote, qui suit minutieusement les instructions mises en évidence et qu’il applique à la lettre». «Lors de la première étape, poursuit-il, le pilote doit impérativement respecter le timing exact du parcours, avant de se lancer dans une course libre à vitesse maximale 3,8 km, et 3,2 pour la deuxième étape qui se termine à Tikjda». Ainsi, ce sont les clubs algérois qui ont dominé cette édition, notamment Hicham Sayeh et son copilote Fahtoun Mokrane du club El Achour en course automobile, ainsi que le pilote Naït Abdelaziz Adlane du club Ben Aknoun, lequel a remporté le skrach meilleur temps. Dans la course motos, la première place a été remportée par Bouchenab Abdelaziz, suivi de son frère Bouchenab Mustapha, alors que la troisième place a été décrochée par Zaïda Adel, tous trois du club El Achour. À noter que l’organisation du rallye était difficile, puisque la RN33 a failli être fermée à la circulation pendant le passage des véhicules et les motos en grande vitesse, notamment au niveau des localités de Haïzer, Guentour et Slim. La dernière étape, Slim - Tikjda était la plus attrayante, les pilotes ayant emprunté une route pleine de virages escarpés, à travers le paysage féerique qu’offre cette région. À la fin de la course, des trophées ont été remis aux vainqueurs. Il y a lieu de noter que la prochaine étape, intitulée «le grand prix de Bouira», aura lieu en automne prochain à partir des alentours du stade OPOW Rabah Bitat, a laissé entendre Ali Lamri, président de la ligue de Bouira des sports mécaniques.

Rahmouni, Moussouni et Asselah en invités d’honneur

Présents au CNLS Tikjda dans le cadre du stage d’intersaison de la JS Kabylie, l’entraîneur Mourad Rahmouni, son adjoint, Moussouni Fawzi et le gardien de but Malik Asselah ont été conviés, par les organisateurs du rallye, à monter sur le podium, où des trophées symboliques leur ont été offerts. Un geste fortement apprécié par les deux coachs et le joueur qui ont tenu à remercier les organisateurs au nom de la JSK.

M’hena A.