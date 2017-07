C’est le bras de fer !

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La réunion qui a regroupé les présidents de clubs des Ligues 1 et 2 Mobilis, avant-hier au centre national de Sidi Moussa, avec le premier responsable de la FAF, a été très tendue et un bras de fer s’est enclenché.

Les présidents des clubs ont, en effet, demandé au premier responsable de la FAF d’annuler la décision de la CRL concernant l’interdiction de recrutement. Le deuxième point soulevé par les responsables de clubs fut une réclamation d’un changement au calendrier du championnat, car celui-ci, expliquent-ils, avantagerait beaucoup plus un club qui va recevoir sept fois.

Interdiction de recrutement, Zetchi favorable à proroger le délai

Pour le premier point traité entre les deux parties, Kheireddine Zetchi très sensible à la demande des présidents de ce clubs, du moment que pas moins de douze sur 16 clubs (Ligue 1) sont interdits de recrutement, a accepté de proroger le délai de «quelques mois», comme rapporté sur le site officiel de l’instance fédérale. Pour rappel, les clubs de Ligue 1 touchés par cette interdiction de recrutement pour n’avoir pas régularisé les joueurs et les entraîneurs sont : le MCO, le CSC, l’USMH, le CRB, l’ESS, le MCA, la JSS, le RCR, l’OM, l’USMBA, le MOB et le CAB. Ceux de la Ligue 2 : le RC Arbaâ, l'USM Blida, le CA Bordj Bou Arréridj, l'AS Khroub, la JSM Béjaïa, la JSM Skikda, l'ASO Chlef, l'US Biskra et le CRB Aïn Fekroun. Mais cette décision sera soumise au bureau fédéral et inscrite à l’ordre du jour, lors de la prochaine réunion prévue mercredi prochain. Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a aussi décidé de renforcer la CRL, présidée par M. Hamouda assisté de M. Mhaneche, par «des représentants des clubs, des entraîneurs et des joueurs» et il s’est engagé à «se pencher sur le règlement intérieur et de le valider par l’inspection du travail et le ministère du Travail».

Modification du calendrier de la Ligue 1 Mobilis exigée par les présidents des clubs

Le deuxième point traité entre les deux parties est celui lié au calendrier du championnat de Ligue 1 Mobilis. La majorité des responsables des clubs présents au CTN de Sidi Moussa ont demandé au premier responsable de l’instance fédérale de refaire le tirage au sort du calendrier du championnat. Celui-ci fut pour rappel dévoilé, le 13 juillet dernier, par la LFP présidée par Mahfoud Kerbadj. Pour eux, il n’est pas normal que «des clubs algérois puissent recevoir sept fois de suite. C'est aberrant», comme a tenu à le souligner le boss de la JS Saoura, Zerouati. Zetchi a tenu à rassurer les présidents de clubs, en leur promettant de se pencher sur cette question, mais en exigeant d’eux de «respecter les dates et des clubs participant aux compétitions internationales de s'engager à respecter la proposition d'avancer de 48 ou 72 heures leur match». Le premier responsable de la FAF a affirmé aussi que «la domiciliation des clubs ne doit plus connaître de changement impromptu, sauf en cas de force majeur». Enfin, pour ce qui est des matchs de la Coupe d’Algérie, il a indiqué aux présents que les textes régissant cette compétition «seront revus», en conviant ces derniers à «faire des propositions afin que ces textes soient beaucoup plus aérés et plus précis». Il faut donc s’attendre à du nouveau lors du prochain bureau fédéral, prévu pour mercredi prochain.

