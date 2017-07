Inspection et homologation des stades en août

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison sportive 2017/2018, la Ligue régionale de football d’Alger informe l’ensemble des clubs qui lui sont affiliés que les visites d’inspection et d’homologation des stades seront programmées durant la première quinzaine du mois d’août 2017. A cet effet, il est demandé aux présidents des CSA de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles auprès des présidents d’APC et des directeurs des stades, auprès desquels leurs équipes sont domiciliées. Enfin, le calendrier de passage des commissions sera publié au moment opportun sur le site la Ligue.

S. H.