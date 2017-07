Vers la réintégration de la compétition ?

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

À Ighzer Amokrne, tous les sportifs gardent encore en mémoire le forfait de leur équipe durant la saison sportive 2015/2016, laquelle a pourtant entamé le championnat pré-honneur (LFW de Béjaïa). Triste sort pour une formation qui, naguère, brillait de mille feux en étant très compétitive et représentant admirablement la daïra d’Aouzellaguen. Deux années après, à mettre très vite aux oubliettes, il semble qu’un vent nouveau plein d’espoir souffle sur le WRBO, qui voudrait réintégrer la compétition officielle. Les bonnes volontés accompagnées de bonnes intentions ne manquent pas, croit-on savoir, pour que l’équipe renaisse de son hibernation qui n’a que trop duré et privé, ainsi, toute une jeunesse de la région du sport roi de compétition officielle. Le championnat pré-honneur, qui débutera selon toute vraisemblance au début du mois d’octobre, verra-t-il la présence de l’équipe chère au président Yahia Tabet ? La question taraude les fans du WRBO. Pour le moment, le statu quo est entier et les prochains jours seront déterminants pour se fixer sur le sort de cette sympathique formation du WRB Ouzellaguen, dont il est souhaité un retour dans le monde footballistique de la wilaya.

S. H.