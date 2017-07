Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

L’opération recrutement se poursuit à l’US Oued Amizour et les dirigeants ratissent large pour engager des éléments capables d’apporter un plus à l’équipe.

Une vraie course contre la montre est engagée par les responsables de la formation d’Oued Amizour, afin de recruter de nouveaux joueurs de qualité et remplacer certains cadres partis pour d’autres cieux. En effet, et à en croire une source bien informée des affaires de l’USOA, les dirigeants du club de la vallée de la Soummam sont en contacts très avancés avec l’ex-joueur de la JSMB, Ghilas Hammouche. Si les négociations aboutissent, ce joueur sera d’un grand apport pour l'équipe phare d’Amizour, laquelle entend, selon ses dirigeants, faire aussi bien, sinon mieux que la saison écoulée. Il est à rappeler que ce jeune meneur de jeu de Béjaïa, âgé seulement de 21 ans, est une valeur sûre qui a fait ses preuves dans les clubs où il a joué. Les dirigeants de l’US Oued Amizour ratissent large en matière de recrutement et veulent former une équipe capable de jouer les premiers rôles cette saison et qui sera en mesure de concurrencer les autres équipes qui affichent d’ores et déjà leurs ambitions, pour jouer l’accession en ligue deux mobilis. Les gars d’Amizour, qui ont terminé à la 3e place la saison passée, sont décidés, cette saison, à se frayer une place en ligue deux professionnelle. Des renforts s’imposent cet été, si la direction veut atteindre cet objectif, surtout si on sait que plusieurs joueurs de l’effectif de la saison écoulée ont changé d’air. Les négociations avec les joueurs ciblés sont en bonne voie et les responsables de l’US Oued Amizour sont confiants quant à la concrétisation de ces contacts, en engageant ces derniers qui viendront renforcer les rangs de l’équipe première en prévision de la prochaine saison. Pour rappel, l’équipe de l’US Oued Amizour a déjà entamé la préparation d’intersaison et se prépare activement pour attaquer la nouvelle saison sportive 2017-2018 dans de meilleures conditions.

Samy H.