«On fera de notre mieux pour réussir la saison»

Sofiane Baouali, défenseur du MO Béjaïa, parle des conditions du déroulement du stage à Hammam Bourguiba (Tunisie) ainsi que des objectifs du club.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur le stage, dont vous venez de boucler le 3e jour ?

Sofiane Baouali : On est en train de travailler dans un lieu qui dispose de toutes les commodités nécessaires. La direction a tout réuni pour qu’on réussisse notre préparation, sous la conduite du coach. De notre part, on doit supporter toutes les charges pour être fin prêts à la compétition officielle et réussir notre saison.

Peut-on connaître les raisons de votre retard pour reprendre les entraînements ?

Certes, je suis parmi les derniers à avoir repris, mais il ne faut pas oublier que je suis le premier joueur à avoir renouvelé mon contrat : j’ai signé depuis une dizaine de jours déjà. J’ai prolongé mes vacances après une saison très chargée avec l’accord de la direction.

Vous êtes le plus ancien joueur actuellement. Quels sont vos sentiments après la relégation?

La relégation et l’accession font partie de la loi du sport, mais ce qui m’a vraiment intrigué, c’est la passivité de tout un chacun. C’est comme si on était à bord d’un bateau qu’on regardait couler. On a tous une responsabilité dans cette situation et c’est à nous tous de retrousser les manches, pour remettre le club à sa place initiale. Concernant mon parcours avec le MOB, j’ai passé six ans pleines de joie et de bonheur, en décrochant une coupe d’Algérie et en jouant la finale de la coupe de la CAF. Donc, renouveler pour deux autres saisons avec le MOB n’est qu’une suite logique de mon parcours et une reconnaissance envers le club qui m’a fait un nom.

Un mot sur l’effectif de cette saison ?

Je pense que la direction a visé et recruté des éléments susceptibles de donner un plus à l’équipe. L’effectif renferme des jeunes joueurs pétris de qualités et des joueurs expérimentés. Avec ces éléments réunis, on peut former un groupe compétitif capable de défendre dignement les couleurs du club la saison prochaine.

Les supporters attendent beaucoup de vous cette saison. Un message à leur lancer ?

Les Crabes sont connus pour leur amour et fidélité au club. Ils l’ont prouvé à plusieurs reprises, que ce soit au championnat, en coupe d’Algérie ou en coupe de la CAF. Les supporters doivent continuer à soutenir les joueurs et le staff technique, lesquels, de leur côté, feront tout pour leur procurer de la joie en fin de saison, avec à la clef une accession en Ligue 1.

Entretien réalisé par Z .H.