«On a besoin de deux attaquants de pointe»

Joint hier après-midi au téléphone, le coach adjoint de la JSK, Fawzi Moussouni, a aimablement répondu à certaines questions ayant trait à la préparation et à l’actualité de son équipe.

La Dépêche de Kabylie : Quel bilan faites-vous de cette première semaine de préparation ?

Fawzi Moussouni : Je pense que le bilan est positif dans l’ensemble. Les joueurs ont bien travaillé et ont adhéré totalement au programme tracé. Pour ce premier stage, l’objectif pour nous est de permettre aux joueurs de travailler l’endurance et la force, afin de recharger les batteries sur le plan physique. Un volet qui reste très important dans la préparation d’intersaison. Dans cette première partie, l’objectif a été atteint. Ce qu’il faut retenir, aussi, c’est la bonne ambiance qui prévaut au sein du groupe depuis notre arrivée à Tikjda. Ne pas compter des joueurs blessés à l’exception de Boukhenchouche, qui souffre de petits bobos à la cheville, est autre satisfaction de ce premier stage. Nous avons encore quatre séances à effectuer avant de boucler ce premier cycle, ce jeudi. On va libérer les joueurs pour souffler un peu, puis on entamera le second stage.

Comment était la réaction des nouvelles recrues ?

Les nouvelles recrues n’ont pas été dépaysées. Les joueurs se sont vite adoptés au reste du groupe et tout s’est bien passé. Je pense que c’est un point positif, pour former un groupe soudé et capable de relever le défi. L’entente entre les joueurs et l’état d’esprit du groupe sont des paramètres non négligeables au sein d’une équipe.

Peut-on connaître votre avis sur les éléments recrutés jusque-là ?

Je pense que les joueurs recrutés ont de la qualité. Boukhenchouche et Saâdou, à titre d’exemple, se sont illustrés avec l’O Médéa la saison dernière. Ce sont deux jeunes qui n’ont peut-être pas beaucoup d’expérience, mais ils ont des qualités et peuvent progresser. Je suis persuadé qu’ils vont se surpasser pour répondre aux attentes. Nous avons aussi Djaâbout qui a réussi, lui aussi, une grande saison avec l’US Biskra. Il est, présentement, en train de confirmer. Abdat, qui a joué dans plusieurs clubs, n’est plus à présenter. Enfin, le jeune Chetti a du potentiel et des dispositions pour s’illustrer. Maintenant, ils sont là et chacun doit travailler pour gagner sa place.

Quels sont les postes que vous comptez pourvoir encore ?

On a besoin de deux bons attaquants de pointe. Il nous faut absolument renforcer le compartiment offensif avant la fin du mercato estival. Les choses sont en bonne voie et je pense que la direction du club ne tardera pas à engager deux éléments de qualité, capables de régler le problème de l’attaque. Sinon, je pense que, dans l’ensemble, nous avons un effectif capable de dire son mot cette saison.

Le deuxième stage aura lieu en Tunisie ou au Maroc, une préférence ?

Je ne peux vous répondre concernant le lieu du déroulement du second stage. On ne s’est pas encore réunis avec la direction à ce sujet. En revanche, je peux vous dire que ce second stage sera très important pour la suite de la préparation. Il sera mis à profit pour travailler beaucoup plus l’aspect technico-tactique. Nous avons également prévu cinq à six matchs amicaux pour travailler la cohésion du groupe et permettre aux joueurs d’avoir du temps de jeu dans les jambes.

Entretien réalisé par S. Klari