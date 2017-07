Ramdane Bouchakour jette l’éponge

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le président de la JS Boukhalfa, Ramdane Bouchakour, a décidé de mettre un terme à sa mission de président du CSA, en démissionnant de son poste avant-hier. L’information a été confirmée par le responsable lui-même : «C’est fini, je ne peux plus continuer. Je suis fatigué et je ne peux continuer à assumer ce rôle de président pour diverses raisons. J’ai passé toute ma vie dans ce club que je chéris beaucoup, mais il est temps pour moi de me retirer et de laisser ma place à quelqu’un d’autre qui viendra apporter du sang neuf à la JS Boukhalfa». Et de conclure : «J’espère que les membres de l’assemblée seront compréhensifs avec moi et respecteront ma décision de démissionner. Car comme je vous l’ai dit, je ne peux plus continuer ma mission». A signaler que cette démission a été suivie d’une autre, celle du président de la section football, en l’occurrence Mohamed Bouchakour. Deux démissions dans la même journée ! Il y a de quoi s’inquiéter, surtout que la saison prochaine se profile à l’horizon. Il est aussi à signaler que l’opération des engagements des clubs à la ligue de football de Tizi-Ouzou pour prendre part à la saison sportive 2017-2018 a débuté. Il faut s’attendre donc à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire dans les prochains jours, pour valider la démission du président du CSA Ramdane Bouchakour et préparer une AG élective pour élire un nouveau président. Qui viendra lui succéder? L’avenir de la JS Boukhalfa est dans le flou, alors que la saison passée, cette équipe s’est distinguée en jouant les premiers rôles et en ratant de peu l’accession en Régionale deux. Les prochains jours renseignerons davantage sur la suite à donner à cette double démission des Bouchakour Ramdane et Mohamed.

Massi Boufatis