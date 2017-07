Le stage de Tikjda prend fin aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

C’est aujourd’hui en début d’après-midi que les Canaris quitteront le Centre national des sports et loisirs de Tikjda, où ils ont effectué leur premier stage d’intersaison.

Arrivés le 15 juillet à Tikjda, les Jaune et Vert ont été soumis durant la durée de leur séjour à un programme de travail chargé, portant essentiellement sur le volet physique. Durant ces deux semaines passées sur les hauteurs de la Kabylie, les camarades de Juba Oukaci n’ont pas ménagé d’effort. Ils ont, en effet, cravaché très dur lors de ce stage qualifié par le duo Rahmouni - Moussouni et l’ensemble des joueurs de «totale réussite». Ainsi, ce premier stage a permis aux joueurs de recharger les batteries sur le plan physique. Une première étape très importante avant de s’attaquer à la seconde phase de la préparation qui portera beaucoup plus sur le volet technico-tactique. Par ailleurs, et selon des indiscrétions, la nouvelle recrue, Boukhenchouchen, qui a contracté une blessure, est rentrée chez elle pour passer des examens médicaux, avant de rejoindre directement la sélection des locaux.

Reprise lundi au stade du 1er Novembre ou à Alger

Aussi, afin de récupérer suite aux efforts fournis durant deux semaines, le staff technique a accordé trois jours de repos aux joueurs. La reprise des entraînements est prévue lundi prochain dans la soirée. Les Canaris vont poursuivre leur préparation soit au stade du 1er Novembre, soit à Alger, avant d’entamer leur second stage d’intersaison au début du mois d’août. Une reprise à laquelle devrait prendre part la totalité de l’effectif, à l’exception de Ferhani et de Boukhenchouche, retenus pour le regroupement de la sélection nationale des locaux.

Le second stage pourrait avoir lieu à Saint-Etienne

Prévu initialement en Tunisie (Gammarth), puis au Maroc (Ifrane), le second stage de la JSK pourrait, finalement, avoir lieu à Saint-Etienne. Une ville française bien connue des Canaris qui ont eu, par le passé, à effectuer leur préparation dans la région stéphanoise. Les dirigeants kabyles, qui ont abordé le sujet lors d’une réunion tenue hier, devraient trancher en soirée ou aujourd’hui sur le lieu exact devant abriter leur deuxième stage d’intersaison. Mais selon des indiscrétions, Saint-Etienne serait en pole positon pour accueillir la JSK. Un second stage qui sera consacré évidemment au volet technico-tactique avec plusieurs matchs amicaux au menu. Des joutes qui permettront au staff de travailler la cohésion du groupe et de permettre aux joueurs d’avoir un temps de jeu dans les jambes, avant la phase précompétitive prévue à Tizi-Ouzou. Une dernière ligne droite qui sera une occasion pour le coach Rahmouni et son adjoint d’opérer les ultimes réglages avant d’affronter la JS Saoura au stade du 1er Novembre, pour le compte de la première journée du championnat.

Obassi attendu aujourd’hui à 14h

La direction de la JSK, qui s’est offert les services de sept nouvelles recrues, à savoir Chetti, Saâdou, Boukhenchouche, Djaabout, Abdat, Haroun et Si Salem, devrait clore le chapitre recrutement avec l’engagement de l’attaquant congolais Obassi. Ce dernier, attendu aujourd’hui à 14h dans la ville des Genêts, a presque tout ficelé avec la direction du club. Le joueur, sur lequel reposent beaucoup d’espoirs pour constituer une des solutions du compartiment offensif de la JSK, aura juste quelques petits détails à régler avant de signer son contrat au profit des Jaune et Vert. Le président Hannachi, qui a tout réglé avec le manager du joueur lors de sa dernière virée dans la capitale française, a, selon des indiscrétions, toutes les garanties quant à l’engagement officiel d’Obassi. Outre la venue presque quasi-certaine de cet attaquant, le N°1 du club kabyle pourrait réserver une surprise avec l’engament du dernier buteur de la coupe d’Algérie, le désormais ex-joueur du CRB, Sid Ali Yahia Cherif, qui est libre de tout engagement, lui qui a en main son visa de sortie, délivré par la commission des litiges (CRL).

Salem Klari