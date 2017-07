«La JSK reviendra en force cette saison»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Joint hier après-midi au téléphone, le défenseur axial Nabil Saâdou s’est dit content de faire partie du groupe. Il promet de gagner la confiance du coach et de contribuer au grand retour de la JSK.

La Dépêche de Kabylie : C’est bientôt la fin du stage. Comment s’est déroulée la préparation à Tikjda ?

Nabil Saâdou : Oui, le stage tire à sa fin. On aura encore à effectuer une dernière séance ce jeudi (Ndlr, aujourd’hui), avant de rentrer à la maison pour se reposer quelques jours, puis reprendre le travail. La préparation à Tikjda s’est déroulée dans de bonnes conditions. On a travaillé et souffert, mais je reste persuadé qu’on cueillera les fruits de ce grand labeur au cours de la saison.

Qu’en est-il du travail accompli jusque-là par le staff technique ?

Je crois que Rahmouni et Moussouni ne sont plus à présenter. Ils ont fait du bon travail et on a appliqué à la lettre le programme tracé pour ce stage. On a cravaché dur aux entraînements, matin et soir. Même avec le préparateur physique, on a vraiment souffert, mais on a tenu le coup. C’est la période de préparation et on doit se donner à fond pour être au top de notre forme au coup d’envoi de la nouvelle saison.

D’après des échos parvenus de Tikjda, vous avez réussi à gagner des galons auprès du coach. Votre sentiment ?

Je suis très content que le staff technique soit satisfait de mon rendement lors des matchs d’application. Je crois que si la direction m’a engagé, c’est pour donner un plus à l’équipe en défense. Je serai à la hauteur des aspirations de la grande famille de la JSK, c’est promis.

L’effectif a été rajeuni. Pensez-vous que vous serez en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes de l’élite ?

Je crois que seul le travail paiera. Les jeunes engagés sont pétris de qualités et la direction, ainsi que le staff technique, leur ont fait confiance. Ils sont pleins de volonté et déterminés à bien honorer les couleurs du club. Il faut faire confiance à ce groupe : on sera au rendez-vous cette saison.

Entretien réalisé par Aomar Moussi