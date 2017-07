Shehata ne viendra pas, Benchikha le plus proche

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Finalement, Hassan Shehata ne viendra pas et n’entraînera pas le MC Alger. l’Egyptien a décidé de ne pas répondre favorbalement à la proposition de Kaci Saïd. Du coup, ce dernier a pris ses devants et s’est mis à la recherche d’un successeur à Mouassa et il a jeté son dévolu sur Abdelhak Benchikha, ex-sélectionneur national et ancien coach du MCA. Kamel Kaci Saïd et Abdelhak Benchikha auraient tout conclu hier après-midi. Benchikha est bien parti pour être le nouvel entraîneur du MCA.

Nouioua nouvel entraîneur des gardiens

Tarek Nouioua, ancien gardien de but du MCA, a été installé nouvel entraîneur des gardiens de but de l’équipe première. Il a signé son contrat, avant-hier, avec le Mouloudia et il fera donc partie du staff technique.

Reprise aujourd’hui

Après quelques semaines de repos, le Mouloudia d’Alger reprendra les entraînements aujourd’hui. Une reprise qui sera certainement agitée, surtout que les libérés, entre autres, les Zerdab, Kacem, Seddiki et compagnie, comptent se présenter accompagnés d’un huissier de justice. Ces joueurs sont toujours sous contrat et exigent d’être payés au dernier centime. Que fera Kaci Saïd ? Wait and see…

Chaouchi poussé vers la sortie !

Est-ce la fin entre le MCA et le gardien de but Faouzi Chaouchi ? Tout porte à croire que l’héro d’Oum Dormane est sur le départ. Puisque la nouvelle direction a décidé d’introniser Farid Chaâl comme gardien N°1 et a négocié avec le Sétifien Sofiane Khedairia, avant-hier, pour l’engager comme concurrent de Chaâl. Ce qui fait que Chaouchi va se retrouver comme 3e gardien, ce qu’il ne peut accepter. Kaci Saïd compte même convoquer Chaouchi pour lui demander de réduire son salaire, faute de quoi il sera appelé à résilier son contrat. Alors, est-ce la fin de l’aventure de Chaouchi avec le MCA ? On le saura dans les prochaines heures.

A. M.