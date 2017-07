Deux jours de repos pour les joueurs

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Après le stage d’El Bez à Sétif, qui prendra fin dans l’après-midi d’aujourd’hui, les joueurs auront droit à deux jours de repos.

Les partenaires de Merbah qui ont travaillé le volet physique pendant ce stage ponctué par une partie amicale hier, devront donc quitter l’école des sports olympiques de Sétif cet après-midi, pour prendre quelques jours de repos et respirer un peu. Les poulains de Mounir Zeghdoud qui ont répondu comme il se doit à la grande charge de travail qui leur a été imposée vont souffler pendant les deux prochains et surtout de se ressourcer auprès de leurs familles, avant de replonger dans le bain de la préparation. Ils reprendront le travail dimanche prochain au stade de l’unité maghrébine, en attendant la confirmation du stage de Tunisie, initialement programmé du 31 juillet au 12 août, et qui risque d’être décalé de quelques jours. Tout devra s’éclaircir dans les prochaines heures concernant la date exacte de ce stage d’intersaison qui aura lieu en principe en terre tunisienne.

Mohamed Brahmi démissionne

Ayant pris sa fonction intérimaire la semaine passée, suite au retrait du président du CSA Guellati Zahir, Brahmi Mohamed vient de démissionner de son poste pour des raisons non encore élucidées. Une démission qui a surpris plus d’un dans la maison de la JSMB. Le bureau du CSA/JSMB devra se réunir en début de semaine prochaine pour désigner un nouveau président, en attendant l’assemblée générale élective qui aura lieu ultérieurement. Depuis la démission du premier responsable du CSA Zahir Guellati et la nomination de Brahmi pour assurer l’intérim, rien n’a été décidé quant à la tenue de l’assemblée élective. Et voilà que l’intérimaire décide de jeter l’éponge, en laissant planer le doute sur le devenir du club et l’élection du successeur à Guellati. Nous y reviendrons…

Z. H.