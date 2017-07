«Le stage d’El Bez est une totale réussite»

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le défenseur axial de la JSMB Abdelmalek Merbah se dit satisfait de la réussite du stage d’El Bez et annonce la couleur et promet aux fans béjaouis un retour en ligue 1, la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : Vous allez boucler aujourd’hui le stage d’El Bez, comment l’évaluez-vous ?

Abdelmalek Merbah : Je pense qu’on a très bien travaillé tout au long de cette douzaine de jours, où on s’est donné à fond, avec à la clef un match d’application entre joueurs et un match amical contre le DRBT. Les joueurs se sont tous sacrifiés, sous la houlette de Zeghdoud, pour être fin prêts pour le début du championnat.

Quel commentaire faites-vous sur le recrutement et l’effectif de cette saison ?

Le staff technique, en collaboration avec la direction, a fait un recrutement judicieux, en ciblant les joueurs qui répondent aux profils recherchés. Plusieurs joueurs possédant de grandes qualités nous ont rejoints, pour donner un plus à l’équipe et améliorer les performances du groupe. L’accession nécessite un renfort et un banc de touche de qualité. C’est ce qui a poussé les responsables à opter pour ce recrutement.

Pensez-vous qu’avec cet effectif, la JSMB peut jouer l’accession ?

Après avoir raté de justesse l’accession la saison écoulée, et pour éviter toutes les erreurs commises, les responsables ont pris très au sérieux tous les volets relatifs à la formation d’un bon groupe, compétitif et capable de jouer à fond l’accession. Le recrutement ainsi que la préparation ont été menés très sérieusement. Et le fait de débuter tôt nous amènera à corriger les erreurs du passé et à bien négocier le début du championnat, qui est très important pour une équipe qui veut jouer l’accession.

On vous laisse le soin de conclure…

Je veux m’adresser aux supporters Béjaouis. Je les exhorte à rester derrière leur équipe tout au long de la saison, car le championnat s’étalera sur 30 matchs. On doit rester vigilants et conscients tout au long de la saison. On fournit tous les efforts pour atteindre l’objectif tracé, à savoir l’accession en ligue Une, car la place de la JSMB est au palier supérieur.

Entretien réalisé par Z. H.