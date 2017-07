Obassi pour clore le recrutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

L’attaquant congolais Bercyl Obassi, qui était attendu jeudi dans la ville des Genêts, devait finalement arriver hier aux environs de 17h00, nous déclarait dans la matinée le dirigeant Nassim Benabderrahmane .

Retenu en sélection nationale de son pays, le désormais ex-sociétaire de l'AS Otoho, sur lequel repose de nombreux espoirs pour solutionner le problème du compartiment offensif du club kabyle, ne devrait pas mettre beaucoup de temps pour parapher son contrat. Ayant presque tout réglé par l’intermédiaire de son manager avec le président Hannachi, l’attaquant Congolais, dont on dit beaucoup de bien n’aura en fait que quelques petits détails à peaufiner avant de s’engager chez les Canaris pour une durée de deux années. Aussi, sauf revirement de dernière minute, Obassi, qui fait durer le suspense sera la 8e et dernière recrue du mercato estival, après Chetti, Saâdou, Boukhenchouche, Djaabout, Abdat, Haroun et Si Salem. Un renforcement loin de prêter à l’optimisme chez les fans du club, qui espéraient un bien meilleur recrutement. Un renfort de qualité à même de permettre au club kabyle de sortir la tête de l’eau, chose que la direction du club ne pouvait concrétiser, en raison de la situation financière des plus alarmantes dans laquelle se débat la JSK. Cela dit, au vu de la composante de l’effectif, qui aura à défendre les couleurs du club pour le compte de la saison 2017-2018, la crainte des supporters de voir les sextuples champions d’Afrique rééditer le scenario des dernières années demeure entière. Un cauchemar que d’aucuns amoureux des couleurs jaune et vert ne souhaitent revivre. Par ailleurs, les Canaris, qui ont bénéficié de trois jours de repos après un stage de 13 jours sur les hauteurs de la Kabylie (Tikjda), vont reprendre les entrainements lundi après-midi au stade de Tizi-Ouzou ou à Alger, en attendant l’entame du second stage dont le lieu exact n’est pas encore connu. En effet, la direction a retenu trois destinations susceptibles d’abriter ce second stage. Il s’agit de Gammarth (Tunisie), Ifrane (Maroc) et Saint-Etienne (France). Mais jusqu'à hier en fin d’après-midi, aucune information n’a filtré sur la destination exacte que prendront les Canaris à partir du 1er août prochain. Un second stage, qui sera consacré beaucoup plus au volet technico-tactique. Aussi, afin de travailler la cohésion et les automatismes du groupe, le staff technique a prévu cinq à six joutes amicales face à des adversaires qui restent à dénicher. Sur un autre plan, le président Hannachi a, selon des indiscrétions, procédé au versement de deux salaires. Une donne qui ne sera pas sans apaiser la colère chez les joueurs, dont certains ont été jusqu'à bouder la reprise des entrainements, pour manifester leur mécontentement et protester contre la non-régularisation de leur situation financière. Pour rappel, nombreux sont les joueurs qui cumulent encore plusieurs mensualités. Des arriérés que la direction du club doit vite assainir, pour éviter le risque d’une crise, et ce, à moins d’un mois du début de la compétition. Une entame qui verra la JSK accueillir les sudistes de la JS Saoura au stade du 1er novembre pour le compte de la première journée du championnat.

Salem Klari