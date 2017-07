«La première phase de préparation était une réussite totale»

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Accosté à la fin du stage au CNLS de Tikjda, Mourad Rahmouni fait le point sur la préparation et les objectifs du club pour la prochaine saison.

La Dépêche de Kabylie : Quel bilan faites-vous des 12 jours de stage de préparation passées au CNLS de Tikjda ?

Mourad Rahmouni : Tout s’est très bien déroulé, surtout que toutes les conditions étaient réunies au niveau du centre. Je tiens encore une fois à remercier le DG du centre et le personnel pour tout ce qu’ils ont fait pour l’équipe. Pour revenir au bilan détaillé, on a réalisé huit séances d’entrainements, dont trois séances de musculation. Les joueurs, malgré qu’ils ont trop souffert, ont bien réagi aux efforts. Je tiens toutefois à remercier notre préparateur physique, qui a effectué un grand travail. On compte sur le deuxième stage pour peaufiner notre préparation, surtout du côté des plans techniques et tactiques pour dégager les 11 joueurs titulaires afin de débuter le championnat.

À première vue, quel est votre impression concernant les nouveaux joueurs qui ont rejoint le groupe ?

Il faudrait d’abord les voir évoluer sur le terrain, ce sera lors du deuxième stage de préparation qui sera consacré au volet technique, où des joutes amicales seront programmées. C’est à partir de là qu’on verra mieux les prédispositions des uns et des autres et qu’on aura une idée globale sur les joueurs recrutés. Ce n’est pas facile d’établir un constat à partir de ce premier stage, où c’est le travail physique qui a pris le plus de temps. Je ne peux pas juger un joueur à partir de matchs d’application et sur un terrain réduit.

Qu’en est-il des fameux attaquants tant attendus ?

Comme je l’ai précédemment dit, il faut trouver un avant-centre, un véritable chasseur de but avant le 31 juillet, pour qu’on puisse poursuivre notre préparation en présence de l’ensemble des joueurs. Or, pour le moment (jeudi matin, ndlr), il n’y a rien d’officiel.

Selon vous, où se déroulera le deuxième stage de préparation, en Tunisie, au Maroc, en France…?

Sincèrement, je ne le sais pas encore.Pour le moment, on a libéré les joueurs pour une durée de deux jours, le temps de se reposer et de se ressourcer auprès de leurs familles respectives, avant de reprendre les entraînements à partir de lundi prochain, où ce sera le début d’un grand travail qui se focalisera sur le volet technique et tactique. D’ici là, j’espère qu’on reprendra en présence des joueurs manquants dans le compartiment offensif, pour que l’effectif soit au grand complet.

Comment appréhendez-vous la prochaine saison ?

Je sais une chose, c’est qu’elle ne sera pas comme la saison écoulée, car la JSK a vécu la pire saison depuis son existence sur la scène footballistique. J’espère que cette saison sera à l’inverse de la précédente et que l’équipe jouera pour une place au podium. La plupart des joueurs sont issus de la région, ils veulent percer et dire leur mot. Pour le moment, il suivent nos consignes et instructions, j’espère seulement qu’ils garderont ce même état d’esprit lors du championnat. Personnellement, je suis convaincu que l’équipe doit revenir à ses enfants. On compte d’excellents joueurs pétris de qualités, c’est à nous de leur faire confiance. C’est vrai qu’ils sont jeunes, mais ils ont des qualités, on va leur montrer le bon chemin pour réaliser un bon championnat et pourquoi pas le sacre.

Un mot sur le public toujours présent qui vous a suivi jusqu’ ici à Tikjda ?

Dieu merci, nous avons un public en or, qui suit et soutient son équipe partout où elle se déplace, et qui a fait ses preuves même dans les moments les plus difficiles. Il ne faut pas oublier que c’est grâce à ce magnifique public et son soutien que la JSK a sauvé sa saison 2016/2017 de la relégation.

Entretien réalisé par M’hena A.