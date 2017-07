Des satisfactions et des carences

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le premier match amical joué, mercredi dernier, à Tadjenant contre le DRBT local et qui s’est achevé en faveur des poulains d’Ighil Meziane sur le score d’un but à zéro, a donné beaucoup d’enseignements au staff technique, qui a aligné la majorité des joueurs pour les voir à l’œuvre. Les protégés de Mounir Zeghdoud ont réalisé une belle première mi-temps, en créant une multitude d’occasions de scorer, avant de sombrer en seconde mi-temps, en laissant le champ libre aux locaux. Certes, le résultat final de la rencontre n’est pas aussi important, mais d’après les échos parvenus, un grand travail attendrait le groupe surtout sur le volet condition physique. Le staff technique aura l’occasion de corriger les lacunes lors du stage de Tunisie qui devra débuter demain et s’étaler sur une douzaine de jours. Il sera aussi question de jouer pas moins de 4 matchs amicaux, une aubaine pour tester les joueurs et leur donner un certain temps de jeu. Par ailleurs, et après la démission de Mohamed Brahmi de son poste de président du CSA/JSMB par intérim, le club amateur se trouve sans président depuis la démission de Zahir Guellati, au mois de juin dernier. Ce dernier est dans l’obligation de provoquer une AGE, pour désigner un futur président, car le club est sans tête depuis quelques semaines déjà, sachant que le président du CA/JSMB, Boualem Tiab, est en France pour des raisons de santé.

Z. H.