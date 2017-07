Sidibé au MCA pour 1,5 milliard de centimes

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le premier responsable du MCA, Kamel Kaci-Saïd, a trouvé un terrain d’entente avec son homologue du MOB, Mustapha Rezki, pour racheter la lettre de libération du joueur malien, Soumayla Sidibé.

D’après le vice-président du MOB, la libération de Sidibé a atteint 1,5 milliard, une somme qui aidera le MOB à respirer un peu, vu la crise financière que vit le club ces derniers jours. Une vraie bouffé d’oxygène pour les dirigeants du MO Bejaia qui vont régulariser les joueurs et les fournisseurs du club. Pour rappel, le milieu de terrain du MOB Sidibé Soumaila avait signé un contrat avec l’USMA, estimant qu’il allait avoir gain de cause après avoir saisi la CRL. Mais finalement il a été débouté par la CRL qui a donné gain de cause au club. Ce qui a donc obligé les clubs qui voulaient s’attacher ses services de racheter sa lettre de libération du moment qu’il était sous contrat pour une autre saison. L’USMA a proposé 500 millions plus le prêt de deux joueurs, mais l’offre du MCA était donc supérieure et aux larges attentes des responsables du MOB qui ont finalement libéré le Malien Soumaila Sidibé pour l’autre club rival des Rouge et Noir le Mouloudia d’Alger au grand bonheur des chnaoua. Un renfort de qualité pour les Mouloudéens, vu le grand poids de Sidibé dans l’entrejeu. C’est ce qui manquait à l’équipe du MCA au milieu de terrain, un vrai poumon dans la récupération et la relance. Sidibé a été donc libéré au profit du MCA pour la nouvelle saison sportive.

Benmelouka a résilié son contrat

La direction du MOB et le joueur Benmelouka ont trouvé un terrain d’entente, jeudi passé, pour une séparation à l’amiable. La direction a inscrit le joueur sur la liste des libérables et ce dernier n’était pas contre de changer d’air à condition de trouver un terrain d’entente, surtout qu’il a des contacts avec plusieurs clubs de ligues 1 et 2.

Herida rejoint le groupe en Tunisie

La dernière recrue du MOB, Islem-Youcef Herida, a rejoint ses coéquipiers, hier matin, en Tunisie, où ils effectuent leur stage depuis une semaine. Le staff technique sera sûrement content de l’arrivée de tous les joueurs pour appliquer le programme tracé, surtout que demain, un match amical l’attend devant le CSC. Et afin de permettre aux joueurs de récupérer, Mustapha Biskri leur a accordé une journée de repos, hier.

Z. H.