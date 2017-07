Ifticen sitôt arrivé, sitôt parti de l’USMH

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Younes Ifticen, engagé par la direction du club, n’aura pas fait long feu à l’USMH, puisqu’il a décidé de jeter l’éponge en démissionnant de son poste d’entraîneur en chef. Ainsi, sitôt arrivé, Ifticen est sitôt parti de la barre technique pour manque de moyens de travail : «Il y a un manque flagrant de moyens pour effectuer une bonne préparation, et c’est la raison qui m’a poussé à démissionner», a-t-il déclaré. Une décision qui a surpris plus d’un, sachant que Mana et son bras droit, Lefki, sont en train d’effectuer du bon travail, notamment avec cette opération de recrutement réussie qui a vu l’arrivée de plusieurs joueurs, entre autres, Khelili, Nemdil, Daoud, Bouguèche, Mazari, Kherbache et compagnie. Mais le coach Ifticen, qui a constaté l’absence de moyens de travail, a pris la décision de claquer la porte.

Younes signe à l’O Médéa

L’ex-Harrachi Sofiane Younes a officiellement signé au profit de l’Olympique Médéa pour deux saisons. Étant expérimenté, Younes saura certainement comment apporter un plus à la ligne d’attaque de l’OM. Le coach Slimani a insisté pour avoir ce joueur, ce qui a été exhaussé par le président Boukelkal qui a su convaincre l’ex-Harrachi.

Herbache de retour à l’USMB

Bilel Herbache, milieu de terrain de l’USM Bel Abbès qui a porté les couleurs de l’USM Blida par le passé, a fait son come-back chez les gars de la ville des roses. Herbache a officialisé son retour, avant-hier, en signant pour deux saisons.

Bounoua et Khali renouvellent pour 2 ans à l’USMBA

Les deux joueurs de l’USM Bel Abbès Bounoua et Khali n’iront nulle part. Convoités par plusieurs clubs de l’élite, ils ont finalement décidé de renouveler leurs contrats pour deux autres saisons. Une bonne nouvelle pour les Scorpions qui sont réjouis de cette nouvelle, surtout que Zouari est aussi avec l’effectif de cette saison, après avoir récupéré ses papiers de la CRL, suite à son conflit avec son club le MC Saïda.

Benayad s’engage avec l’ESS

La direction de l’ESS continue son marché estival en engageant plusieurs joueurs. Le dernier n’est autre que le deuxième meilleur buteur du championnat Mourad Benayad, qui a signé pour deux saisons.

Le CSC s’offre les services du Malien Cissé

Bien qu’en stage de préparation à Hammam Bourguiba, le CS Constantine version 2017-2018 continuait à recruter des joueurs. Et l’opération est arrivée à sa fin avec l’engagement du Malien Mokhtar Cissé. L’ex-attaquant du WA Casablanca est arrivé mercredi dernier et il a signé pour deux ans au profit du CSC. Il a même rejoint ses coéquipiers en Tunisie.

