«Faire mieux que la saison passée»

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Le nouvel entraîneur de l’USO Amizour, Ahmed Aïder, qui ne cache pas ses ambitions de bâtir une équipe compétitive, livre à travers cet entretien ses impressions après sa prise de fonction.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-vous à nos lecteurs ?

Ahmed Aïder : Aïder Mohamed, nouvel entraîneur de l’équipe senior de l’USOA, titulaire du diplôme de 3e degré et d’une licence d’entraîneur CAF A.

À quand remonte votre premier ontact avec les dirigeants de l’USOA ?

C’était pendant le mois de Ramadhan dernier. Avec les dirigeants, on a discuté sur tous les points et on s’est vite mis d’accord. A partir de là, j’ai accepté de prendre l’équipe. J’espère que le club va bénéficier de mon expérience. Je suis venu avec la volonté de relever le défi, mais je n'ai pas de baguette magique. Tout le monde doit être derrière l'équipe.

Comment s’est déroulée la reprise ?

On a entamé notre travail dans de bonnes conditions. L’effectif est à 80% présent. On va essayer d’aller doucement, pour préparer une équipe compétitive qui représentera dignement la ville d’Amizour. Nous sommes en train d’effectuer une préparation axée sur le volet physique. Quand le groupe commencera à se dessiner, nous passerons à l’aspect technique.

Justement, quel est l’objectif tracé par les dirigeants de l’USOA?

Pour le moment, on n’a encore rien tracé. On va voir d’abord les moyes mis à notre disposition, notamment financiers, et à partir de là, on pourra en parler. On va jouer match par match, mais on va essayer d’aller le plus loin possible, pour faire mieux que l’exercice écoulé. Nous allons préparer un plan de travail pour réussir de bonnes choses. Je dirai que l’objectif ne sera tracé qu’à partir de la 7e ou 8e journée.

Pas de stage bloqué ?

Pour l’instant, on se contente de faire le nécessaire ici au stade Larbi Touati, puis après on verra avec la direction.

On vous laisse le soin de conclure…

Je remercie le président Omar Oumbiche et son vice-président, Laïd Milan, d’avoir placé leur confiance en moi. Je ferai mon possible pour répondre aux attentes de la famille sportive de l’USOA. Aussi, je saisis cette occasion pour lancer un appel en direction de la DJS de Béjaïa, les élus de l’APC d’Amizour, le président de l’APW, M. le wali et également tous les amoureux et les industriels de la région pour qu’ils apportent une contribution au club, afin de hisser haut les couleurs rouge et noir de l’USOA, le porte drapeau de la commune. Espérons que notre appel sera entendu.

Entretien réalisé par S. H.