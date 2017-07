Le président Salah Oudjedoub démissionne

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

«Après mûres réflexions, je pense que c'est le moment de rendre le tablier. J’ai remis ma démission à qui de droit (ndlr, 24 juillet mercredi), c'est-à-dire au P/APC et à la DJS. Ce qui m’a poussé à démissionner, c’est évidemment l’aspect financier». C’est ce qu’a annoncé, avant-hier, Salah Oudjedoub, désormais ex-président de l’ESF Amizour. «Comment voulez-vous travailler dans un club où les moyens financiers font défaut ? Nous avons terminé champion de notre groupe, avec à la clé une coupe du play-off et une accession en nationale. On a reçu des subventions dérisoires de la part de l’APW et de la DJS, alors que les locataires de l’hôtel de ville nous ont complètement négligés, voire ignorés. Aucune subvention, ni prime d’accession, ni même une petite réception en guise de reconnaissance envers ces filles», ajoute-t-il. Apparemment, rien ne va plus au sein de l’ESFA avec cette sortie de Salah Oudjedoub qui renchérit : «C’est le seul club de tous le Nord algérien à accéder en nationale l’exercice écoulé. On a honoré notre commune historique et on a offert la première place dans cette discipline à la wilaya. Avec tous ça, on a été complètement ignorés par les pouvoirs publics (...) Est-ce qu’on fait partie de cette commune ou non ? C’est la question qui se pose. Trouvez-vous normal qu’une équipe, qui se retrouve sur la plus haute hiérarchie du football féminin, ne reçoit pas de subvention, alors que dans d’autres wilayas, on fête, comme il se doit, ce genre d’événement ? Sincèrement, je ne peux continuer. Celui qui veut prendre le club n’a qu’à se présenter, on lui facilitera la tâche. J'ai tout donné pour ce club. Maintenant, je me retrouve dans l'incapacité de poursuivre ma mission. On n’arrive pas à couvrir les frais des trois catégories, en sus des indemnités des joueurs et des staffs techniques. En tous les cas, le club risque de mettre la clé sous le paillasson. J'ai choisi ce moment pour permettre au club de procéder aux formalités administratives afin de permettre au nouveau président de préparer la nouvelle saison et aux filles de partir ailleurs». Malgré l'insistance de nombreux supporters, le manque de considération et de moyens financiers a, selon Oudjeboub, contraint ce dernier à quitter le navire.

Samy H.