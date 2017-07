Madjid Djemai décroche la médaille de bronze

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Encore une fois, l'enfant prodige de d'Ibarahène, dans la région de Tizi-Gheniff, vient de décrocher une médaille de bronze aux 8es jeux mondiaux de handisport, qui se sont déroulés à Londres et qui ont pris fin dimanche dernier. En effet, Madjid Djemai, car c'est de lui qu'il s'agit, a remporté la troisième place sur 1 500 mètres dans la catégorie des T37. «J'offre cette consécration à tous ceux qui m'ont aidé sans oublier ma famille, ma commune et ma wilaya", dira-t-il tout heureux, bien qu’il espérait mieux. Cet athlète s'est consacré, durant des semaines, à une préparation intense à Tikjda. Il renforce ainsi son palmarès avec cette palme en bronze après celle remportée l'été dernier aux jeux paralympiques de Rio De Janeiro, où il avait décroché une médaille de bronze. En mai dernier, il s'est distingué en remportant deux médailles d'argent à Marrakech (Maroc). Et en mars de l'année en cours, il s'est adjugé la première place en remportant la médaille d'or au Meeting international d'Abou Dabi. C'est dire qu'en dépit de son handicap, l'enfant d'Ibarahène est toujours prêt à relever le défi, bien que face à lui, se tiennent des athlètes internationaux, dont les moyens sont bien plus supérieurs aux siens. Bravo Madjid et à d'autres consécrations.

Amar Ouramdane