Lamya Matoub sur le toit du monde

La karatéka algérienne Lamya Matoub, pensionnaire du club français l’AASS Karaté Sarcelles et originaire de la commune d’Akarou (Yakouren), s’est adjugé, mercredi dernier en soirée, le titre de championne du monde en kumite (combat), dans la catégorie des moins 68 kg, aux jeux mondiaux qui se sont déroulés les 25 et 26 juillet à Wroclaw, en Pologne.

En effet, la franco-algérienne, originaire du village Tiouidiouine (Tiwidiwin), dans la commune de Akarou (Yakouren), qui a représenté les couleurs nationales, s’est imposée avec brio devant l’Autrichienne Buchnger Alisa Theresa. Une antagoniste qu’elle a déjà eu à croiser en poules dans un combat qui s’est achevé sur un score de parité (0-0). La demoiselle de fer kabyle, qui a brillé lors du tour préliminaire ponctué à juste titre par une qualification en demi-finale suite à deux victoires face respectivement à Amy Thomas (Nouvelle-Zélande) et la Polonaise Warda Kamila sur un score identique net et sans bavure de trois a zéro, s’est illustrée, ensuite, en demi-finales (2-1) devant la grande championne et détentrice de deux titres, la Japonaise Kayo Someya. Revigorée par cet exploit, Lamya s’est offert, ensuite, la championne autrichienne en finale, Buchnger Alisa, laquelle ne pouvait rien, cette fois-ci, face à la panthère kabyle. Un succès qui a permis à Lamya de décrocher la médaille en Vermeil et de se retrouver, du coup, sur le toit du monde. Aussi grâce à cette performance, l’Algérie s’offre la 6e place au tableau des médailles sur les quatorze pays qui ont pris part à ce championnat du monde. Pour rappel, Lamya Matoub, âgée de 25 ans, compte déjà un riche palmarès, notamment la première marche du podium en 2011 à l’Open de Paris, les titres de vice-championne d'Europe espoir et championne du monde universitaire en 2012, deux médailles d’or (individuelle et par équipe) en kumite (moins de 68 kg) aux jeux panafricains de 2015 à Brazzaville et deux titres de championne d’Algérie en 2016, avant de s’illustrer en Pologne. Née à Saint-Denis (France), la star kabyle de Yakouren évolue au niveau du club de l'AASS Karaté Sarcelles, avec lequel elle déjà reporté plusieurs tires en jeunes catégories. À signaler que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a accueilli avant-hier dernier à l’aéroport d’Alger la délégation algérienne ayant participé aux jeux mondiaux de Karaté de Pologne, a adressé la veille un message de félicitations à la championne du monde.

