«Pour un début, on est très satisfaits»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 51 lecture(s)

À la fin du match amical entre la JSMB et le DRBT (défaite 1 - 0), l’entraîneur adjoint, Toufik Kabri, a affirmé : «Je pense qu’aujourd’hui on a vu un bon match qui s’est déroulé dans un fair-play total, avec à la clef un bon rythme. C’est une occasion pour nous d’avoir une idée précise sur les capacités physiques de chaque élément, alors que nous attendons toujours l’arrivée de Latrèche qui est malade, et le retour de Bensaha qui est convalescent. Globalement, ce stage a été très bénéfique pour tout le monde et on doit encore travailler et corriger les lacunes lors du prochain stage, afin d’être aptes pour la reprise du championnat.»

Le stage d’Aïn Draham dans le doute

Alors que la délégation de la JSMB devrait prendre la route pour la Tunisie (Aïn Draham) aujourd’hui pour un stage de 12 jours, ce dernier risque de ne pas avoir lieu pour non confirmation des dirigeants à cause des soucis financiers. D’après une source, l’absence de Boualem Tiab et les démissions du président du CSA et du manager général, Karim Doudene, a retardé le travail administratif et financier des Vert et Rouge. Le club se trouve, actuellement, dans une situation délicate et le programme du staff technique risque d’être chamboulé.

Reprise aujourd’hui

Alors que le stage de Tunisie risque d’être annulé, le staff technique de la JSMB a programmé la reprise du troisième cycle de préparation aujourd’hui à 18h, au stade de l’UMA, après deux jours de repos accordés suite aux efforts fournis lors du stage d’El Bez à Sétif. D’après certains échos proches du club, si rien n’est fait dans les prochaines heures pour débloquer la situation financière concernant le stage de Tunisie, l’équipe poursuivra sa préparation à Béjaïa avec la programmation de certains matchs amicaux.

Z. H.