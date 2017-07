Le Camerounais Ekedi 8e recrue

Par DDK | Il ya 35 minutes | 78 lecture(s)

La direction des Canaris, qui semble plus que jamais décidée à renfoncer avant lundi le compartiment offensif dégarni après les départs de Boulaouidet, Zerguine, Izerghouf et Mebarki, a enregistré, hier, sa 8e recrue. Il s’agit de l’attaquant camerounais Steve Thibaut Ekedi, qui évoluait en division 2 portugaise. Le joueur qui a rallié Alger dans la soirée de jeudi dernier pour finaliser avec le MCA, et qui se trouvait depuis avant-hier à Tizi-Ouzou, a finalisé hier son transfert chez les Canaris. Le joueur a paraphé un contrat de deux ans. Toujours dans le cadre du recrutement, le président Hannachi, qui attendait pour avant hier l’attaquant congolais Obassi, qui a fait finalement faux bond en raison de ses engagements avec la sélection nationale de son pays ne désespère pas de solutionner ce problème de contretemps de cet attaquant congolais, dont on dit beaucoup de bien et de s'attacher ses services. Hannachi n’écarte pas la possibilité d’enrôler un autre attaquant. Il s’agit du malien Moustapha Konde. Libre de tout engament, le joueur pourrait atterrir chez les Canaris, surtout que la venue d’Obassi est compromise en raison des engagements du joueur. Ainsi, à 72h de la clôture du mercato estival, les choses s’accélèrent au sein de la maison JSK. Le chairman Kabyle qui n’a plus de temps devant lui serait prêt à casser sa tirelire pour éviter de rater le recrutement, et se livrer des lors à la colère des supporters, loin d’être satisfaits par le renfort opéré jusque-là. Pour rappel, la JSK a enregistré l’arrivée de 7 nouvelles recrues. Il s’agit de Chetti, Saâdou, Boukhenchouche, Djaabout, Abdat, Haroun et Si Salem.

S. Klari