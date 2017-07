1er test amical pour le MOB

Par DDK | Il ya 35 minutes | 56 lecture(s)

Le MO Béjaïa qui a bouclé sa première semaine de stage en Tunisie affrontera, aujourd’hui à 17h30, la formation du CSC qui se trouve en stage bloqué à Hammam Bourguiba. Une occasion pour le staff technique d’avoir une idée précise sur chaque joueur après la charge du travail qui a été appliquée cette semaine et les efforts consentis par chaque élément. Mustapha Biskri saisira aussi cette occasion pour donner à chaque élément un certain volume de temps de jeu, surtout que le groupe a connu l’arrivée de pas moins de dix nouveaux joueurs et le départ d’une douzaine. De l’avis de certains joueurs, le groupe est armé d’une grande volonté pour réussir ce stage qui est considéré comme primordial pour un club qui veut jouer les premiers rôles lors du championnat de Ligue 2.

L’O Médéa donne son accord pour jouer le 1er août

Le staff technique du MOB a pu avoir le OK de l’entraîneur de l’OM, Slimani, qui a accepté d’affronter en amical le MOB ce mardi à 17h30. Après le CSC, le staff technique donnera une seconde occasion aux joueurs pour étaler leur savoir-faire, afin de gagner la confiance du coach et des dirigeants.

Z. H.