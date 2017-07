Fin de mission pour Rahmouni-Moussouni

Par DDK | Il ya 35 minutes | 115 lecture(s)

C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de secouer la maison JSK. En effet, ce qui n’était que rumeur avant-hier s’est confirmé hier.

La nouvelle a fait, en l’espace d’un temps record, le tour de la Kabylie, telle une traînée de poudre. Pour rappel, Hannachi avait déclaré publiquement, à l’issue du dernier match face au CR Belouizdad, qu’il allait recruter un grand entraîneur avant de se raviser sous la pression des supporters, en maintenant le duo Rahmouni - Moussouni. Et voilà que tout est remis en cause au moment où tout le monde croyait que tout allait pour le mieux pour les sextuples champions d’Afrique. Surtout que c’est l’ensemble des joueurs qui déclarent avoir fait un bon stage à Tikjda. C’est donc de nouveau la confusion à la maison JSK. Et pire, l’on se dirige tout droit vers un bras de fer entre la direction et ses deux entraîneurs qui viennent d’être remerciés et ne comptent pas se laisser faire, selon les dires de Moussouni. Au sujet du nouveau coach, aux dernières nouvelles, la direction de la JSK aurait déjà, à en croire des indiscrétions, tout ficelé avec l’ancien entraîneur de l’USM Alger, Adel Amrouche. Il semblerait même que ce dernier devrait entamer son travail aujourd’hui à la barre technique des Canaris. Tout devra s’éclaircir dans les prochaines heures,quant à l’engagement d’Adel Amrouche à la tête de la barre technique du club phare de la Kabylie. Rien n’est encore sûr, surtout que dans la maison de la JSK, tout reste possible. Les supporters attendent le messie que va enrôler Hannachi qui aura cette bague magique de remettre la JSK sur les rails et de lui permettre de renouer avec les titres. Wait and see...

Fawzi Moussouni: «Il n’est pas question de résilier notre contrat»

Contacté, hier, pour confirmer la nouvelle de son limogeage par la direction, Fawzi Moussouni, qui était dans tous ses états, dira d’emblée : «C’est un dirigeant qui nous a informés de cette décision, mais en ce qui nous concerne, moi et Rahmouni, on est toujours là. C’est vraiment du n’importe quoi. On comprend pourquoi ce grand club n’arrive plus à relever la tête. Une chose est certaine, nous sommes liés par un contrat et il n’est pas question de le résilier. Nous sommes venus pour donner vie à ce grand club qui se trouvait dans une situation désastreuse et nous comptons poursuivre cette mission. Nous sommes là avec les supporters de la JSK et nous ferons tout pour leur redonner le sourire. La saison passée, nous avons sauvé le club de la relégation et cette saison, nous comptons réaliser un bon parcours. La JSK a besoin de retrouver son statut. Je le dis encore une fois : nous sommes là pour la Kabylie et pour la JSK. Les supporters nous font confiance pour redorer le blason de ce grand club. Nous ressentons la même chose qu’eux et personne ne peut s’opposer à la volonté des supporters», déclare-t-il. Et de conclure : «Pour le moment, nous n’avons rien reçu d’officiel, nous serons là à la reprise».

S. K.