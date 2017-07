Les cadettes s’offrent le doublé

Par DDK | Il ya 35 minutes | 55 lecture(s)

L’équipe cadette de judo de la JS El Kseur vient de remporter le doublé, en surclassant tous ses adversaires.

En effet, une semaine après avoir été sacrées championnes d’Algérie à la salle omnisport de Birtouta, les camarades de Mouhoubi Rima ne cessent de faire parler d’elles suite à leurs exploits sur le tatami, devenant intraitables et impitoyables cette saison face à des adversaires pourtant mieux lotis en matière de moyens infrastructurels et financiers. Ainsi, les cadettes de la JSEK ont décroché le doublé après avoir remporté la coupe d’Algérie par équipes, qui s’est déroulée à Oran. Ces petites semblent sur les traces de leur aîné et ex-reine du judo féminin algérien Soraya Hadad. Cette dernière, comme à son habitude, ne cesse de prodiguer des conseils aux filles de son club et les pousser à aller de l’avant. A rappeler qu’au cours de la saison 2016/2017, la JSEK a déroché 12 médailles (minimes, cadets, juniors et senior), dont une en or de Hadad Hamanou, cousin de Soraya, aux championnats arabes qui se sont déroulés à Tunis. Ce judoka avait, également, décroché une médaille de bronze à l’Open de Tunisie et le titre de vice-champion d’Afrique avec l’équipe nationale. Ces excellents résultats sportifs viennent conforter les efforts consentis par le staff technique et les responsables de cette formation qui a toujours été une grande école de judo, et confirment aussi les résultats réalisées depuis sa création par maître Ouaret. Le club a fait du chemin et s’est taillé une place de choix à l’échelle nationale et internationale. Avec un palmarès assez bien rempli, la JSEK, avec plus de 700 athlètes, demeure un club sur lequel l’on peut compter à l’avenir, puisque la relève est là, pour peu que les conditions et moyens soient mis à la disposition des athlètes.

Les 10 filles qui ont déroché la coupe et championnat d’Algérie Benmoussa

Sandra et Djemaï Katia (-48 kg)

Mouhoubi Rima (-52 kg)

Ksentini Tiziri et Laïb Lydia (-57kg)

Larbi Sabrina, Adel Tanicia et Taâzibt Amina (-63kg)

Touati Yasmina et Dici Baraka (70kg)

Entraîneur : Roubal Nabil. Samy H.