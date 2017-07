«Le bilan de la saison est plus que positif»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 53 lecture(s)

C’est un entraîneur heureux que nous avons rencontré après le doublé décroché, haut la main, par les cadettes du club de judo le plus titré d’Algérie. Néanmoins, il se désole du manque de soutien et de moyens…

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Nabil Rouabah : Je suis né le 16 juillet 1981 à El Kseur, cadre de la jeunesse et des sports et entraîneur de l’équipe de la JS El Kseur depuis 2005.

Quel est le bilan de cette saison ?

Pour moi, il est plus que positif puisqu’on a dépassé nos prévisions. On a décroché 12 médailles durant cette saison, dont une en or aux championnats arabes et un doublé chez les cadettes. Il y a, donc, de quoi être très satisfait même si les moyens financiers nous font défaut.

Quel est le secret de la réussite de ce club aux moyens modestes ?

Pour moi, il n’y a que le travail qui paie. La culture de l'effort, la rigueur dans le travail et la discipline sans faille ont fini par nous donner une assise forte et j'espère de tout cœur persévérer dans ce chemin. Figurez-vous que pour participer à la finale de la coupe d’Algérie, qui s’est déroulée à Oran, il a fallu faire de l’aumône et du porte-à-porte, pour faire le déplacement. Dieu merci, grâce à certains bienfaiteurs, on a pu faire le voyage et arracher la coupe. Je les remercie au passage et je leur dédie cette coupe d’Algérie.

Et l’APC dans tout cela ?

Nous sommes en train de payer les conséquences du conflit et des divisions entre élus. On n’a reçu aucun centime durant l’exercice 2016 et cette année aussi. Même la subvention de la DJS a été divisée par deux, contrairement à la saison écoulé. D’un côté, les pouvoirs publics veulent avoir des champions et d’un autre, on vous donne une subvention dérisoire qui ne vous suffit même pas pour la restauration des athlètes. On doit regarder un peu du côté de notre club formateur qui a enfanté de grands champions, à l’exemple de Soraya Hadad, Bouhedou. Trouvez-vous que normal que nos judokas qui ont obtenu des titres n’aient même pas eu droit à une réception, ni même à des félicitations de la part des élus locaux ou de wilaya ? J’irai plus loin : le P/APC n’a pas tenu ses promesses de prendre en charge les athlètes sélectionnés en équipe nationale. Il n’y aucune considération de la part des pouvoirs publics envers notre équipe. Et dire que notre club est le plus titré d’Algérie et possède le plus grand effectif à l’échelle nationale, avec 700 judokas et 11 entraîneurs. Chez nous, on n’encourage pas les clubs qui travaillent et forment des champions représentant leur pays.

Combien de judokas sélectionnés en EN compte le club ?

Ils sont, en tout, cinq. Il s’agit de Hadad Hamanou (junior), Hocine Sofiane en (cadets), et Touati Sabrine, Mouhoubi Rima et Larabi Sabrina (cadettes).

Un mot pour conclure…

Je dédie ces titres à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin et à toute la population de la ville. Je souhaite beaucoup de bonheur et de succès à la famille du judo d’El Kseur. Enfin, je tiens à remercier notre journal la Dépêche de Kabylie qui fait beaucoup pour la promotion du sport en Kabylie.

Entretien réalisé par Samy H.