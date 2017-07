Vers la création d’un groupe DNA «Sud»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le bureau de la fédération algérienne de football s’est réuni, mercredi dernier, au centre technique de Sidi Moussa en cession ordinaire, sous la présidence de M. Kheïreddine Zetchi, président de la FAF.

Au cours de cette réunion, qui a été élargie aux présidents des différentes ligues nationales et régionales, plusieurs décisions ont été prises. La première consiste à harmoniser la composition des groupes des championnats amateurs et en deçà, en faisant en sorte que tous les groupes aient un nombre pair de participants. Les ligues régionales et nationales avaient été invitées à proposer au BF la procédure à adopter afin de recréer l’équilibre. Après un débat riche et animé autour de cette question, les membres du BF, après délibération, ont adopté à l’unanimité la décision d’opter pour le repêchage du club rétrogradé le mieux classé du groupe, lequel sera concerné par le rééquilibrage. Cependant, cette décision ne s’applique pas aux groupes dont un seul club a rétrogradé. Dans ce cas de figure, l’option est l’accession du club de la division inférieure le mieux classé parmi ceux n’ayant pas pu accéder. Le Bureau fédéral a adopté également à l’unanimité la décision de lever l’interdiction faite aux clubs et aux joueurs de recourir au Tribunal arbitral du sport (TAS), à compter du 1er août 2017. Plusieurs points ont été soulevés lors de ce conclave par les présidents de ligues, notamment le manque d’infrastructures et le fait que certains stades ne sont pas dotés de pelouses synthétiques, le nombre élevé des catégories jeunes, le manque de moyens. Enfin, le président de la ligue régionale d’Ouargla, Ali Baamar, a proposé la création d’un groupe amateur Sud. Le président Zetchi a, également, félicité l’excellent fonctionnement de la Ligue régionale d’Ouargla. Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les clubs du Sud, il sera procédé à l’examen de la possibilité de changer le système de compétition. D’un autre côté, il sera procédé à la réactivation de la Ligue régionale de Béchar pour la saison 2018-2019. Ce qui est une bonne chose pour les clubs du Sud du pays qui vont tirer profit, en réduisant les charges au maximum, vu leur longs périples vers les autres wilayas du pays, soit à l’est ou à l’ouest ou au centre. Une bonne décision celle donc prise par le bureau fédéral, à sa tête le président de l’instance fédérale Kheireddine Zetchi.

Samy H.