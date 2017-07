Les équipes de Béjaïa appelées à mieux faire

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Que ce soit en Régionale 1 ou 2, les équipes de la wilaya de Béjaïa ont énormément déçu au cours de l’exercice footballistique dernier. À rappeler que la JS Akbou s'est contentée de la deuxième place en Régionale 1 et la JS Tichy s’est classée à la onzième. En Régionale 2, seul le CRB Kherrata s'est illustré, en clôturant l’exercice écoulé à la seconde place, mais loin derrière l’USM Draâ Ben Khedda. L’ES Timezrit, l’USM Béjaïa, le G Béjaïa et l’OS El Kseur, quant à eux, n'ont finalement été que de simples «figurants». Le parcours le plus négatif est cependant à mettre à l’actif de l’Olympique d’Akbou qui a goûté aux affres de la relégation. Cette formation a énormément déçu. Les supporters souhaitent que la saison 2017-2018 soit la bonne pour les équipes de la wilaya de Béjaïa. À noter, par ailleurs, que d’autres équipes connues, telles que le RC Seddouk, SS Sidi-Aïch, le CRB Aokas, l’O Melbou, la JSB Amizour ou encore la JS Ighil Ouazzoug n’ont pas mieux fait, comme en témoignent leurs déboires la saison écoulée. C’est l’heure de refaire surface dans les paliers des régionales 1 et 2 pour ces clubs et de rivaliser avec les meilleurs pour prétendre à des accessions aux paliers supérieurs dès cette saison sportive qui se profile d’ores et déjà à l’horizon. Les responsables des clubs de Seddouk, Sidi Aich, Aokas, Tichy, Akbou, USM Bejaia pour ne citer que ces derniers doivent réunir les moyens nécessaires et mettre les joueurs et les staffs techniques dans de meilleures conditions, pour prétendre à de meilleurs résultats et à un meilleur parcours en championnat et pourquoi pas, se frayer une place au soleil en surclassant leurs adversaires. La balle est dans le camp aussi des entraîneurs qui sont appelés à faire travailler davantage leurs joueurs, pour que ces derniers puissent être au top de leur forme et au rendez-vous au coup de starter de la saison sportive 2017-2018.

Samy H.