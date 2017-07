Les Canaris à Gammarth mercredi

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le pays qui accueillera le second stage d’intersaison de la JSK à partir de mercredi prochain, soit le 2 août, est désormais connu.

Il s’agit de la Tunisie. En effet, après plusieurs jours d’hésitation, les dirigeants du club kabyle ont jeté leur dévolu sur le pays voisin, la Tunisie, plus précisément Gammarth. Une ville située dans le nord de la Tunisie, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Tunis. Un endroit bien connu des Canaris, eux qui ont eu déjà à effectuer, par le passé, des stages dans cette ville où toutes les commodités semblent réunies à même de permettre à l’équipe de poursuivre dans de bonnes conditions cette deuxième phase de préparation. Un travail qui sera axé essentiellement sur le volet technico-tactique entrecoupé par des joutes amicales, cinq à six rencontres. Des matchs qui seront mis à profit pour travailler la cohésion du groupe, mais aussi qui permettront aux joueurs d’avoir un temps de jeu dans les jambes avant d’entamer la dernière ligne droite. Une phase pré-compétitive qui devait se dérouler à Alger. Un choix motivé, selon des indiscrétions, par le souci d’éviter la pression des supporters. Par ailleurs, en attendant de rallier la ville de Gammarth mercredi prochain, les Canaris devraient reprendre les entraînements au stade du 1er novembre aujourd’hui. Mais avec les derniers événements survenus, notamment le limogeage du duo Rahmouni - Moussouni, il est presque quasi certain de voir les dirigeants faire l’impasse sur cette reprise à Tizi-Ouzou et la programmer à Alger, ou attendre carrément mercredi pour s’envoler à destination de la Tunisie. Une chose est certaine, les coéquipiers de Mehdi Benaldjia seront appelés directement à s’envoler pour la Tunisie, pour attaquer la deuxième étape de préparation d’intersaison à Gammarth et se concentrer sur le volet technico-tactique, tout en jouant des matchs amicaux pour parfaire leurs automatismes et gagner en cohésion. Le futur coach aura du pain sur la planche pour dégager le onze type, du moment qu’il n’aura pas beaucoup de temps pour mieux connaître les joueurs. Il se basera sûrement sur les rencontres qui seront programmées à Gammarth, pour avoir une idée plus précise sur les qualités de chaque joueur. Le plus dur reste à faire pour les Lions du Djurdjura qui seront sous pression cette saison, où ils devront faire oublier à leurs supporters les déboires de la saison écoulée, où l’équipe a frôlé de peu la relégation en Ligue 2 professionnelle.

Salem Klari