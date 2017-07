«La JSK aura son mot à dire cette saison»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Pas trop fatigué lors de ce premier stage consacré au travail physique ?

Mohamed Guemroud : Un peu oui, c’est normal, l’essentiel c’est que tout s’est déroulé dans de bonnes conditions. Depuis l’entame du stage, on a fait des entrainements biquotidiens, les matinées ont été consacrées au travail physique et tactique, et les après-midis à des sixtes entre nous. Nous avons droit à un repos de deux jours, le weekend, ça va nous permettre de marquer une pause avant de reprendre les entrainements à partir de lundi prochain, où c’est le travail technico-tactique qui sera favorisé, ainsi que les matchs amicaux. On est bien motivé et on travaillera d’arrache-pied pour bien entamer le championnat.

Comment est l’ambiance entre les nouveaux et les anciens joueurs ?

Nous avons tout fait pour faciliter leur intégration parmi nous, dieu merci, ça n’a pas été difficile, il règne déjà une très bonne ambiance au sein du groupe, c’est important d’avoir cet esprit de l’équipe, c’est d’ailleurs la force de l’équipe qui sera notre force de frappe pour la prochaine saison, je suis convaincu qu’on aura notre mot à dire.

Optimiste à ce point ?

Oui, il faudra bien l’être, je pense qu’on aura notre mot à dire cette saison, mais pour jouer les premiers rôles, il faudrait cravacher et travailler dur, instaurer et maintenir une dynamique de la gagne, tout en restant concentré. Ceci dit, le deuxième stage de préparation débutera ce mercredi, avec un nouveau coach, qui sera appelé à remplacer le duo Rahmouni-Moussouni, on continuera à travailler sereinement avec une concentration totale pour être fin prêt. On sera inchallah fin prêts pour la nouvelle saison après ce second stage qui aura lieu en Tunisie (Gammarth).

On vous laisse le soin de conclure…

On promet aux supporters de nous transcender cette saison et de leur redonner la joie et le sourire. On est animés d’une grande volonté pour permettre à la JSK de rebondir et de jouer les premiers rôles. Une chose est certaine le scénario de la saison passée ne va pas se reproduire cette saison.

Entretien réalisé par M’hena A