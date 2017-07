MOB - OM décalé au 3 août prochain

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

La direction du MOB, en concertation avec celle de l’O Médéa, a décalé le match qui devrait les réunir en amical ce mardi 1er août au jeudi 3 août, après la demande des Médéens qui ne sont arrivés en Tunisie qu’hier soir et qui sont dans l’incapacité de jouer ce match à la date initiale. Biskri et les responsables du MOB sont en train de chercher un adversaire tunisien pour remplacer l’OM. Après le match contre le CSC joué hier, le staff technique donnera une autre occasion lors des deux prochains matchs à ses joueurs pour faire valoir leur savoir-faire et avoir un certain temps de jeu dans les jambes avant la fin de ce stage qui s’achèvera vendredi prochain. Pour rappel, hier après-midi à partir de 17h30, l’un des terrains de Hammam Bourguiba devait abriter le premier test amical des Crabes, face au CS Constantine. Un match le premier du genre pour le nouvel entraîneur Mustapha Biskri qui devait donc voir à l’œuvre ses protégés et faire le point sur leur rendement et leurs qualités physiques et techniques.

Qui de l’O Beja, Djendouba sport ou CO Medénine affrontera le MOB ?

Après la demande des responsables de l’O Médéa pour décaler leur match amical contre les Crabes, les dirigeants du MOB ont sollicité trois clubs tunisiens. Il s’agit de l’Olympique Beja, Djendouba sport et CO Medinine, nouveau promu en Ligue 1 tunisienne, pour une éventuelle joute amicale ce mardi et ils devraient avoir une réponse définitive hier soir. Le coach Mustapha Biskri veut jouer au minimum trois matchs avant le retour au pays, avant d’attaquer le second stage qui est prévu dans la capitale Alger.

Le second stage aura lieu à Alger

Après le retour de sa délégation de Tunisie, le MOB prendra la route d’Alger pour un stage d’une dizaine de jours, où le staff technique axera son travail sur le volet technico-tactique en jouant le maximum de matchs amicaux avec des clubs présents sur le lieu. Ce stage est d’une grande importance pour le groupe, car il interviendra à deux semaines du début du championnat, donc précompétitif, chose qui permettra à Biskri de tester ses joueurs et avoir une meilleure idée possible sur chaque élément, afin de dégager les 11 rentrants contre l’ASMO, un match comptant pour la première journée du championnat de Ligue 2, programmé pour le 25 août prochain.

Z. H.