La reprise fixée au 5 août

C’est bientôt la rentrée des classes pour les Ciel et Blanc de l’USM Draâ Ben Khedda, nouveau promu en division Régionale 1.

Les gars de Draâ Ben Khedda, auteurs d’une saison époustouflante avec à la clé une accession amplement méritée en Régionale 1, sont appelés à reprendre du service à partir de samedi prochain, 5 août, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda. Une reprise qui va être mise à profit, pour préparer la nouvelle saison qui s’annonce d’ores et déjà difficile, car il y aura des adversaires ambitieux de jouer les premiers rôles. Les dirigeants, qui misent sur une autre accession en inter-régions, comptent renforcer l’équipe par quatre à cinq joueurs, comme l’a confié, avant-hier, un dirigeant du club : «On va garder l’ossature de l’équipe de la saison passée. On va dégraisser l’effectif en libérant quelques éléments, mais on va cibler des joueurs d’expérience qui ont joué dans le haut niveau en inter-régions, en DNA ou en Régionale 1, pour que le groupe soit en mesure de répondre à nos larges attentes cette saison». Les joueurs de l’USM Draâ Ben Khedda s’apprêtent, donc, à replonger dans le bain de la préparation après quelques semaines de repos.

Confiance renouvelée au coach Zekri

La direction de l’USM Draâ Ben Khedda, satisfaite du travail accompli par le driver Nasser Zekri la saison dernière, avec au finish une accession arrachée haut la main devant des adversaires de qualité, a décidé de lui renouveler sa confiance. Le coach Zekri est donc appelé à être présent samedi prochain au stade Kaci Ali, pour entamer le travail avec le groupe et diriger la première séance de reprise, en prévision de la saison sportive qui se profile à l’horizon.

Massi Boufatis