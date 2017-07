«Je suis prêt à rester»

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Accosté, le défenseur de l’ES Azeffoun, Nabil Hamadou, exprime son mécontentement envers les dirigeants de la JSMB.

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord présentez-vous à nos lecteurs…

Nabil Hamadou : Je suis un défenseur né le 15 mars 1995 à Sidi-Aïch et un pur produit de l’école de football de SS Sidi-Aïch où j’ai fait toutes mes classes, jusqu’en juniors. J’ai rejoint par la suite l’ORB Akbou, puis, en 2015/2016, l’équipe espoir de la JSMB. J’ai dû travailler dur, pour progresser et arriver à arracher ma place de titulaire indiscutable avec l’équipe et de surcroît capitaine. En fin de saison, on était trois à être promus en équipe professionnelle. Il s’agissait de moi, Hamouche et Bedraoui. Ceci a été même publié dans différents journaux. Mais à la dernière minute, juste au moment où l’on allait arrêter les effectifs, les dirigeants de la JSMB ont changé d’avis. Mon nom ne figurait plus parmi l’effectif retenu. Ils m’ont libéré. Et dire que j’avais fait une belle saison, au cours de laquelle on avait terminé à la 3e place au classement général, en ne concédant qu’une seule défaite.

Mais pourquoi ?

Je n’ai eu aucune explication ni de la part des entraîneurs, ni des dirigeants. On m’avait simplement dit que j’ai été libéré sans qu’on m’explique les raisons. D’ailleurs, presque tous les jeunes de la région sont libérés, dès qu’ils arrivent en catégorie senior.

On vous sent remonté contre la direction de la JSMB…

Et comment voulez-vous que les choses soient autrement ?! Je ne m’attendais pas à ça, moi qui étais capitaine d’équipe et labourais dur pendant les entraînements et les matches. Ils ont brisé ma carrière. Je leur en veux beaucoup. A la JSMB, on n’aime pas les enfants de la région. Cette année encore, ils ont libéré d’autres éléments qui ont pourtant fait toutes leurs classes au club. Au lieu de compter sur les joueurs du cru, ils ramènent des joueurs d’autres régions d’un niveau inferieur. Voilà comment on traite les enfants de la wilaya ! Je les laisse avec leur conscience. En tous cas, je ne leur pardonnerai jamais.

Quelle évaluation faites-vous du parcours de votre équipe, l’ESA, la saison écoulée ?

J'estime, en toute franchise, que nous avions vraiment la possibilité d'accéder. Nous avons bien entamé le championnat, avant de perdre un nombre incalculable de points, que ce soit à domicile ou à l’extérieur devant des formations pourtant à notre portée.

Pourquoi avoir choisi ce poste qui n’est pas bien facile ?

Pour tout vous dire, le plus important pour moi, c’est de taper sur un ballon rond. Les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé ont pensé que j’ai les aptitudes nécessaires pour évoluer dans un tel poste, qui, comme vous le dites, n’est nullement de tout repos. Néanmoins, je peux évoluer dans d’autres postes, selon les vœux des entraîneurs.

Et sous quel maillot allez-vous joueur la saison prochaine ?

Pour le moment, je profite de cette période de repos. Certes, j’ai reçu quelques contacts émanant de certains clubs de la Régionale 1 et 2. Mais je n’ai encore rien décidé, car je veux prendre tout mon temps avant de trancher sur ma prochaine destination. Je ne suis pas pressé de choisir ma nouvelle équipe. Je ne veux surtout pas me tromper dans mon choix.

Êtes-vous prêt à rester à l’ES Azeffoun ?

Certainement, la priorité va à mon club actuel. Après tout, j’ai passé une merveilleuse saison avec l’ESA, même si on a raté notre objectif. Si les dirigeants du club me demandent de rester, je ne dirai pas non.

Le mot de la fin ?

Je commencerai par remercier mes parents qui m’ont toujours soutenu, surtout mon père pour ses judicieux conseils. J’espère que ma carrière sera très longue et très riche. Je tiens aussi à remercier les dirigeants d’Azeffoun qui m’ont mis dans d’excellentes conditions de travail, de même que les supporters pour leur indéfectible soutien. Enfin, un merci, aussi, à la Dépêche de Kabylie qui m’a ouvert ses pages, me permettant de m’exprimer pour la première fois dans un quotidien.

Entretien réalisé Samy H.