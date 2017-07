Chabane Meftah nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le nouveau promu de la Régionale 2, l’OS Moulediouane, a déjà repris les entraînements. La reprise s’est effectuée il y a déjà une semaine au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, sous les ordres d’un nouveau coach. Il s’agit de Chabane Meftah. Un technicien connu pour avoir drivé plusieurs équipes de ce palier et même cette équipe de l’OS Moulediouane. Les dirigeants ont donc jeté leur dévolu sur Meftah, en remplaçant Kamel Arab qui a quitté la barre technique juste après la fin de la saison écoulée, ponctuée par l’accession des Oiseaux Sportifs de Moulediouane en Régionale 2. A noter que lors de cette séance, plusieurs joueurs sont venus tenter leur chance. Des éléments ont été dénichés par le coach Meftah et d’autres ont été engagés par la direction du club. En tout cas, rien n’est laissé au hasard et l’OSM veut bien marquer son territoire en division Régionale 2 dès sa première saison. Tous les feux sont au vert, et la préparation se déroule dans la sérénité et le calme au stade de Draâ Ben Khedda. Chabane Meftah fait suer ses poulains en axant son travail sur le volet physique, en attendant de ficeler la liste finale de l’effectif de l’OSM version 2017-2018. Le staff technique de l’OS Moulediouane veut bien réussir son pari en Régionale 2 et permettre à cette équipe de se distinguer et s’illustrer, et pourquoi pas, réussir, une autre accession en Régionale 1. Les dirigeants ne lésinent pas, en tout cas, sur les moyens et font de leur mieux pour réunir toutes les conditions nécessaires, afin que joueurs et staff technique restent concentrés sur leur travail.

M. B.